Paweł Ł. - jeden z liderów bojówki pseudokibiców Cracovii - został zatrzymany w Warszawie. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd, bo nie stawił się do zakładu karnego.

Na zdj. zadymienie z "racowiska" na trybunie gości / Bartłomiej Zborowski / PAP

Paweł Ł. został zatrzymany w sobotę przez stołecznych policjantów po meczu Legia-Lech, w okolicach stadionu na Łazienkowskiej. Ma on do odbycia karę 2 i pół roku więzienia, której najwyraźniej próbował uniknąć. Nie stawił się bowiem w wyznaczonym terminie do krakowskiego zakładu karnego, dlatego sąd zażądał jego zatrzymania.

Jak wynika z informacji RMF FM, mężczyzna - skazany m.in za handel narkotykami - został już przewieziony do Krakowa.

Informację o zatrzymaniu Pawła Ł. jako pierwszy podał TVN24.