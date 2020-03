Temat koronawirusa już po raz kolejny zdominował serwisy informacyjne. Odnotowano dramatyczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych we Włoszech. Kolejne kraje informują o nowych przypadkach zakażeń. W Polsce część lokalnych władz i instytucji zdecydowała się na odwołanie imprez masowych. Jedną z głównych informacji była też ta o powrocie policji do sprawy zaginięcia 19-letniej Iwony Wieczorek. Na czwartek i piątek zaplanowano przeszukania terenu ogródków działkowych w Sopocie z udziałem kilkudziesięciu funkcjonariuszy. W czwartek odbyło się ostatnie pożegnanie Pawła Królikowskiego. Aktora pochowano na warszawskich Powązkach. Oto nasze podsumowanie dnia.





Dramatyczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa we Włoszech

Od 31 grudnia ubiegłego roku do 4 marca tego roku na świecie odnotowano 93 076 potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 3202 zgony (3,4 proc.) - informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Kolejne kraje informują o nowych przypadkach zakażeń. W Polsce część lokalnych władz i instytucji zdecydowała się na odwołanie imprez masowych. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że z związku z koronawirusem wstrzymane zostaną wycieczki do Sejmu i konferencje. W całym kraju z powodu podejrzenia zarażenia Covid-19 w szpitalach przebywają 92 osoby. We Włoszech dramatycznie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. W ciągu 24 godzin zmarło kolejne 41 osób.



Koronawirus we wszystkich regionach Włoch. Nie żyje ponad 100 osób

Koronawirus jest już we wszystkich 20 regionach Włoch. W czwartek poinformowano o potwierdzeniu dwóch pierwszych przypadków w Dolinie Aosty na północy. Niewielki, górski region był w ostatnich dniach jedynym, gdzie nie potwierdzono przypadków Covid-19.



Paweł Królikowski pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim

Paweł Królikowski został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej. "Nigdy nie pokazywałeś mi, jak grać. Pokazywałeś mi, jak żyć" - mówił podczas pogrzebu aktora jego syn Antoni Królikowski.

"Cybinka wygląda, jakby ją korniki zjadły". Szokujące słowa szefowej sanepidu w Słubicach

Nie milkną echa wczorajszego wystąpienia Powiatowej Inspektor Sanitarnej Jadwigi Caban-Korbas. Urzędniczka w dość nietypowy sposób opowiadała o sytuacji związanej z pierwszym przypadkiem koronawirusa w Polsce. Szef GIS Jarosław Pinkas powiedział, że takie wypowiedzi są "nieakceptowalne".

Policja wróciła do sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Poszukiwania na działkach w Sopocie

Policja wróciła do sprawy zaginięcia blisko dziesięć lat temu 19-letniej Iwony Wieczorek - jednej z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych tego typu spraw ostatnich lat.

Według ustaleń reportera RMF FM Kuby Kaługi, na czwartek i piątek zaplanowane zostały przeszukania terenu ogródków działkowych w Sopocie z udziałem kilkudziesięciu funkcjonariuszy, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Użycie georadaru może wskazywać na poszukiwania potencjalnego miejsca ukrycia zwłok nastolatki.

Dziewczyna zaginęła w lipcu 2010 roku. W nocy z 16 na 17 lipca bawiła się ze znajomymi w sopockim klubie. Niespodziewanie odłączyła się jednak od przyjaciół i postanowiła wrócić do domu pieszo. Nigdy do niego nie dotarła.

Ogródki działkowe w Sopocie to natomiast miejsce, w którym Iwona Wieczorek miała być ze znajomymi jeszcze przed pójściem do klubu. Teren ten nigdy nie został wnikliwie przeszukany i sprawdzony.

Dymisja komendanta podlaskiej policji. Nieoficjalnie: Trwa pozbywanie się ludzi związanych z Jarosławem Zielińskim

Komendant podlaskiej policji odchodzi. Daniel Kołnierowicz złożył dymisję - dowiedział się reporter RMF FM.



Wybory prezydenckie w USA: Trump kontra... Biden lub Sanders. Elizabeth Warren rezygnuje

Elizabeth Warren rezygnuje z walki o prezydencką nominację Partii Demokratycznej.

Decyzja senator z Massachusetts oznacza, że walka o to, kto zmierzy się w listopadowych wyborach prezydenckich z Donaldem Trumpem, rozegra się pomiędzy byłym wiceprezydentem USA Joe Bidenem i senatorem z Vermontu Berniem Sandersem.





W ilu autokarach można zmieścić rząd Mateusza Morawieckiego? W... trzech!

Prezydent powołał dotychczasowych ministrów bez teki Konrada Szymańskiego i Michała Wosia na szefów resortów ds. Unii Europejskich i Środowiska. Dzięki zmianom prawa w rządzie Mateusza Morawieckiego powstaną dwa nowe ministerstwa. Łącznie będzie ich 21 - to absolutny rekord w historii Polski.



Skandaliczna publikacja w Ria Novosti w 80. rocznicę wydania rozkazu o rozstrzelaniu polskich jeńców w Katyniu

Wypromowanie, rozkręcenie sprawy Katynia zaakceptował Hitler - skandaliczna publikacja w państwowej agencji Ria Novosti sugeruje, że wina Związku Radzieckiego za zbrodnię katyńską jest wątpliwa. Istnieją dowody na odpowiedzialność Niemców - twierdzi agencja. 80 lat temu Stalin podpisał rozkaz o rozstrzelaniu ponad 20 tysięcy polskich jeńców wojennych, oficerów, policjantów i urzędników. Mordowano strzałem w tył głowy między innymi w Katyniu, Miednoje, Piatychatkach i Bykowni.

Lista 12 000 sympatyków Hitlera znaleziona w Buenos Aires. Żyli w Argentynie i sponsorowali nazistów

W magazynie na terenie Buenos Aires znaleziono listę nazwisk 12 000 nazistów i zwolenników Hitlera, którzy żyli w Argentynie od lat 30. zeszłego wieku. O sensacyjnym odkryciu poinformowało Centrum Szymona Wiesenthala. Ponadto - jak ustalono - sympatycy Hitlera wpłacali pieniądze na konta w szwajcarskim banku, dzisiejszym Crédit Suisse z siedzibą w Zurychu. Centrum Wiesenthala podejrzewa, że pieniądze te pochodziły z majątków zagrabionych Żydom przed i w czasie II wojny światowej.

Putin i Erdogan ogłosili rozejm w Idlibie. Będzie obowiązywał od 6 marca

Prezydenci Rosji i Turcji: Władimir Putin i Recep Tayyip Erdogan odbyli w Moskwie rozmowy na temat sytuacji w syryjskiej prowincji Idlib. Putin ocenił, że sytuacja ta zaostrzyła się tak bardzo, że potrzebna jest wspólna bezpośrednia rozmowa. Jak poinformował szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow - Rosja i Turcja uzgodniły przerwanie działań bojowych w tej syryjskiej prowincji.



Zobacz zdjęcia z filmu "Broad Peak"

Mija siódma rocznica tragicznych wydarzeń, o których opowiada "Broad Peak". Twórcy pierwszego polskiego filmu o himalaizmie pokazali niepublikowanych do tej pory zdjęcia z produkcji. "Broad Peak" trafi do kin 8 stycznia 2021 roku.



Bocian przed szczecińską porodówką. Ptak "przyniósł" czworo dzieci

Nietypowe miejsce na lądowanie wybrał sobie pierwszy tegoroczny szczeciński bocian. Biało-czarny ptak pojawił się na terenie szpitala w Szczecinie-Zdrojach, konkretnie na trawniku obok porodówki.