W środę Departament Stanu USA podjął decyzję o zatwierdzeniu sprzedaży Polsce 32 myśliwców F-35 za 6,5 mld dolarów. Sejm odrzucił wniosek PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jednym z tematów dnia było też zabójstwo w Gorzowie Wielkopolskich. Napastnik wszedł do pralni i zastrzelił jedną z pracownic. Mężczyzna zginął w czasie policyjnej obławy w okolicach Berlina.

Zaskakująca decyzja Prezydium Sejmu, deklaracja marszałek Elżbiety Witek

Nie będzie żadnych zmian w harmonogramie prac Sejmu na 15 i 16 października, nie będą wprowadzone żadne nowe propozycje, nie będziemy niczego nagle wprowadzać, trzymamy się harmonogramu - zadeklarowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wczoraj wieczorem prezydium Sejmu zdecydowało, że najbliższe posiedzenie Sejmu, które zaczęło się dziś o godz. 9, zostanie także dziś przerwane i wznowione po wyborach.

PO składa zawiadomienie na Pawłowicz w związku z jej wypowiedzią ws. Bodnara

"We wtorek na komisji sprawiedliwości odbył się bezpardonowy atak na Rzecznika Praw Obywatelskich. To sytuacja bez precedensu. Platforma składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa znieważania konstytucyjnego organu" - poinformowała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO-KO). Jej ugrupowanie złoży też dwa wnioski do komisji etyki poselskiej.

Odrzucony wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry

Zbigniew Ziobro / Leszek Szymański / PAP

Zaskoczenia nie było - Sejm odrzucił wieczorem wniosek PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zdaniem opozycji to najgorszy minister sprawiedliwości w historii III RP, a za jego czasu ministerstwo stało się resortem hejtu.

Morderstwo w pralni w Gorzowie Wlkp. Zabójca zastrzelony podczas obławy w Niemczech

Policja na miejscu zbrodni / Lech Muszyński / PAP





Brutalne zabójstwo w Gorzowie Wielkopolskim. Mężczyzna wszedł do pralni i zastrzelił jedną z pracownic. Pawła R. zatrzymali policjanci w okolicach Berlina. Mężczyzna wycelował do nich z pistoletu, więc ci do niego strzelili. Paweł R. zginął na miejscu.

Wielka Obwodnica Warszawy: Rząd planuje inwestycję, ale nie ma na nią ani złotówki

100 obwodnic - to jeden z ogłoszonych w weekend punktów programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Na budowę największej obwodnicy w kraju - planowanej Wielkiej Obwodnicy Warszawy - nie ma jednak na razie ani złotówki.





Departament Stanu USA poparł sprzedaż Polsce myśliwców F-35

Departament Stanu USA podjął decyzję o zatwierdzeniu sprzedaży Polsce 32 myśliwców F-35 za 6,5 mld dolarów - poinformował departament.

Szef MON Mariusz Błaszczak już pod koniec maja informował, że Polska wystosowała zapytanie ofertowe ws. zakupu 32 myśliwców F-35 "wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym".





Znamy wyniki matur 2019! CKE podsumowała egzaminacyjny maraton

87,5 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zdało egzamin maturalny i uzyskało świadectwo dojrzałości - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, podsumowując wyniki maturzystów, którzy egzaminy zdawali w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Spośród absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 91,3 procent, a wśród absolwentów techników 80,9 procent.