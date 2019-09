Departament Stanu USA podjął decyzję o zatwierdzeniu sprzedaży Polsce 32 myśliwców F-35 za 6,5 mld dolarów - poinformował departament.

Zdj. ilustracyjne / VALDA KALNINA / PAP/EPA

To jednak pierwszy krok do finalnego zakupu. Teraz pora na decyzję polityków na Kapitolu i zgodę prezydenta USA. Jak jednak zauważa nasz dziennikarz Paweł Żuchowski, w przypadku Donalda Trumpa to formalność.

Najważniejszy kontrakt w historii Sił Zbrojnych RP jest coraz bliżej - napisał na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.







Minister już pod koniec maja informował, że Polska wystosowała zapytanie ofertowe ws. zakupu 32 myśliwców F-35 "wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym".

Także w maju resort informował posłów, że MON planuje zakupić pierwszą eskadrę - 16 samolotów - F-35 w tej perspektywie planistycznej, do 2026 roku. Druga eskadra zostanie kupiona po 2026 roku.

Ofertę podtrzymał później prezydent Andrzej Duda podczas czerwcowej wizyty w Białym Domu. Polska zadeklarowała gotowość zakupu 32 samolotów F-35 - mówił wtedy Donald Trump. Jest to jeden z niewielu samolotów, które potrafią lądować pionowo. To jeden najwspanialszych myśliwców bojowych na świecie- podkreślał amerykański przywódca.