Zgodnie z zapowiedziami na stronach internetowych Senatu opublikowano wykaz lotów o statusie HEAD z udziałem marszałka tej izby Stanisława Karczewskiego od 1 stycznia 2018 roku. Dane dot. wcześniejszych lat obecnej kadencji mają być opublikowane w czwartek.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski / Piotr Nowak / PAP

Wykaz lotów marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego jest dostępny tutaj



Wykaz opublikowany na stronach Senatu liczy trzy strony. Najwcześniejsza wyszczególniona w nim pozycja to lot z 12 lutego 2018 roku do Berna związany z udziałem Karczewskiego w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej polskich dyplomatów zaangażowanych w ratowanie Żydów w czasie Holokaustu. Ostatnia pozycja to lot z 18 września 2018 r. do Krakowa - jego celem był udział marszałka Senatu w spotkaniu z marszałkiem Sejmu, premierem i członkami rządu.



Jak czytamy w dokumencie, 1 marca 2018 r. Marszałek Karczewski udał się na Węgry w związku z przyznaniem mu Wielkiego Krzyża Orderu Zasługi - najwyższego odznaczenia przyznawanego przez Węgry obywatelom innych państw. "Order wręczał Janos Ader, prezydent Węgier, w obecności premiera Viktora Orbana i Laszlo Kovera, przewodniczącego parlamentu węgierskiego. W trakcie wizyty Marszałkowi Senatu towarzyszyła rodzina - żona, córki i wnuki - zaproszona przez Laszlo Kovera. Koszt pobytu rodziny Marszałka Senatu pokryła strona węgierska. Zaznaczyć trzeba, że rodzina Marszałka Senatu leciała tylko w jedną stronę, ze względu na udział w oficjalnej uroczystości. Do Polski rodzina wracała już własnym transportem" - wyjaśniono.



Cezary Tomczyk zamieścił na swoim profilu filmik, w którym Karczewski - pytany przez dziennikarza - czy zdarzyło mu się latać z rodziną na pokładzie rządowego samolotu, zaprzeczył. Poseł PO-KO dodał też komentarz, nawiązujący do marcowej oficjalnej wizyty marszałka Senatu na Węgrzech, gdzie przebywał z rodziną.

A oto Stanisław Karczewski, który publicznie mówi, że nie zdarzyło mu się zabierać rodziny na pokład samolotu... Dziś okazało się, że wtedy kłamał. Żona, wnuki i słoneczny Budapeszt. 1.03.2018 - napisał Tomczyk, opatrując wpis tagiem: "Ilu jeszcze jest Kuchcińskich".

Karczewski odpowiedział posłowi PO na Twitterze: O oficjalnej wizycie na zaproszenie szefa węgierskiego parlamentu mówiłem tydzień temu na briefingu. Członkowie mojej rodziny byli członkami delegacji. Nikogo nie zabierałem na pokład "przy okazji". Przypomniał, że podczas tej wizyty on oraz marszałek Sejmu Marek Kuchciński zostali uhonorowani Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier.

Posłowie PO-KO: Robert Kropiwnicki, Mariusz Witczak i Cezary Tomczyk domagali się natychmiastowej dymisji marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegrzółki. Zdaniem polityków PO Kuchciński i Grzegrzółka od wielu tygodni regularnie okłamywali oni opinię publiczną ws. lotów marszałka. Według posłów Platformy, sprawą powinien zająć się z urzędu Prokurator Generalny.

Parlamentarzyści zapowiedzieli ponadto, że będą badać i ujawniać kolejne fakty związane z nieuprawnionym - ich zdaniem - korzystaniem przez polityków PiS z samolotów rządowych. Zasugerowali, że wśród takich osób mógł być marszałek Senatu Stanisław Karczewski.