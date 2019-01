"Śmierć Pawła Adamowicza to dzwon na trwogę, wezwanie do rachunku sumienia, koniecznej przemiany stylu naszego życia politycznego, wspólnotowego, społecznego, medialnego także, do wyrugowania języka pogardy i poniżania" - mówił abp Sławoj Leszek Głódź w homilii podczas mszy pogrzebowej zamordowanego prezydenta Gdańska. Pawła Adamowicza nazwał "patriotą Gdańska". "Ofiarował służbie rodzinnemu miastu swoje serce, zapał, kompetencje, wrażliwość, inteligencję, także twórczą wyobraźnię" - podkreślał. W Bazylice Mariackiej, gdzie urna z prochami samorządowca zostanie złożona, prezydenta żegnają żona Magdalena Adamowicz, córki Antonina i Teresa oraz brat Piotr, osobistości świata polityki - m.in. prezydent Andrzej Duda, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, delegacja rządowa na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, byli prezydenci i premierzy - a także mieszkańcy Gdańska. Dziesiątki tysięcy gdańszczan zebrały się na ulicach miasta. Hołd Pawłowi Adamowiczowi oddawany jest w całym kraju.

13:18

W homilii podczas mszy pogrzebowej abp Sławoj Leszek Głódź podkreślał:



Cytat Śmierć Pawła Adamowicza to dzwon na trwogę, wezwanie do rachunku sumienia, koniecznej przemiany stylu naszego życia politycznego, wspólnotowego, społecznego, medialnego także, do wyrugowania języka pogardy i poniżania. Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź w homilii

13:07

Około 45 tysięcy ludzi uczestniczy - według policji - w ostatnim pożegnaniu prezydenta Pawła Adamowicza w Gdańsku. Tłumy mieszkańców miasta zebrały się m.in. w miejscach, gdzie na telebimach transmitowane są uroczystości pogrzebowe:

13:01

"Jesteśmy tu dziś (...), aby otoczyć modlitwą pożegnania naszego brata w wierze, śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska. Oddać mu ostatnią posługę: braterstwa, szacunku i uznania. Wyrazić naszą solidarność z rodziną Pana Prezydenta rażoną gromem nieszczęścia. Zaświadczyć o jedności naszych serc w obliczu tragedii, której ofiarą padł śp. Paweł Adamowicz" - mówił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź w homilii podczas mszy pogrzebowej prezydenta Gdańska.



Cytat Ofiarował służbie rodzinnemu miastu swoje serce, zapał, kompetencje, wrażliwość, inteligencję, także twórczą wyobraźnię. Patriota Gdańska. Jakże wiele zrobił, aby nasze miasto wzrastało nad poziomy. Piękniało. Nasycało się rozmaitymi inwestycjami w służbie gdańskiej pamięci, edukacji, artyzmu, zdrowia, życia społecznego, użyteczności publicznej. Aby promieniowało przedsięwzięciami artystycznymi i kulturalnymi. Przyciągało ku sobie, szczególnie latem, innych. Było gościnne, atrakcyjne, wielkie i dumne. Świadome swej ważnej roli w historii współczesności ojczyzny, ale i także chrześcijańskiej Europy. Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź w homilii

12:54

Zabójstwo prezydenta miasta Gdańska wstrząsnęło całą Polską, wstrząsnęło Pomorzem, wstrząsnęło mieszkańcami miasta Gdańska - mówił podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku pomorskiego marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk.

"Odeszła od nas pewna epoka. Zamordowany został człowiek, który jest mi osobiście, ale jest też bliski wielu z was. Jest też bliski wielu gdańszczanom i mieszkańcom Pomorza. To oczywiście ogromna strata męża, ojca, syna, brata, naszego przyjaciela kolegi, wieloletniego włodarza miasta Gdańska" - mówił Struk do zgromadzonych na sesji radnych wszystkich kadencji samorządu wojewódzkiego.

12:52

W ostatnim pożegnaniu prezydenta Pawła Adamowicza w Gdańsku uczestniczy ok. 45 tys. osób - poinformował podkom. Michał Sienkiewicz z zespołu prasowego KWP w Gdańsku. Bazylika Mariacka jest wypełniona po brzegi, tłumy zapełniły też okoliczne ulice historycznego centrum miasta. W kilku punktach w ścisłym centrum miasta ustawione zostały telebimy, na których transmitowana są uroczystości pogrzebowe.



12:46

Modlitwą staję przy trumnie tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, aby dziękować Bogu za wszelkie dobro, jakie przez jego ręce i serce stało się udziałem wielu ludzi - napisał prymas Polski abp Wojciech Polak w liście kondolencyjnym odczytanym podczas mszy pogrzebowej prezydenta.

Polak podkreślił w nim, że ze smutkiem przyjął wiadomość o tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. Jak dodał, nie może osobiście przekazać kondolencji rodzinie, ponieważ przebywa w Panamie na Światowych Dniach Młodzieży.

12:41

Po rozpoczęciu mszy pogrzebowej metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź przekazał rodzinie Pawła Adamowicza kondolencje od papieża Franciszka. Papież przekazał różańce rodzicom prezydenta, jego żonie Magdalenie, córkom Antoninie i Teresie oraz bratu Piotrowi.







12:34

Rozpoczęła się homilia.



12:26

Bazylika Mariacka wypełniona jest po brzegi. Tysiące ludzi zapełniają okoliczne ulice historycznego centrum Gdańska, tłumy mieszkańców gromadzą się także w kilku punktach miasta, gdzie ustawione zostały telebimy, na których transmitowane są uroczystości pogrzebowe.

12:19

Autobusy przystrojone żałobnym kirem, flagi, syreny alarmowe i telebimy transmitujące uroczystości z Bazyliki Mariackiej - m.in. tak polskie miasta żegnają prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.







12:17

Prezydenta Pawła Adamowicza żegnają żona Magdalena Adamowicz, córki Antonina i Teresa oraz brat Piotr, osobistości świata polityki - m.in. prezydent Andrzej Duda, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, delegacja rządowa na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, byli prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski i byli premierzy - a także mieszkańcy Gdańska...



Żona prezydenta Gdańska Magdalena Adamowicz (po prawej) i jego córka Antonina Adamowicz / Adam Warżawa / PAP

Od lewej: przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk z żoną Małgorzatą Tusk, były prezydent Lech Wałęsa z żoną Danutą Wałęsą i były prezydent Aleksander Kwaśniewski / Adam Warżawa / PAP

Prezydent RP Andrzej Duda i ks. Ireneusz Bradtke / Adam Warżawa / PAP

12:04

W Bazylice Mariackiej rozbrzmiewa "Mazurek Dąbrowskiego".



12:00

W Bazylice Mariackiej w Gdańsku rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe zamordowanego prezydenta tego miasta Pawła Adamowicza.



W całym kraju wyją syreny.



Ostatnie pożegnanie Pawła Adamowicza - posłuchaj Faktów RMF FM z godz. 12:00 Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

11:54

W związku ze śmiercią i dzisiejszymi uroczystościami pogrzebowymi prezydenta Gdańska kondolencje złożył na ręce Andrzeja Dudy prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka >>>>

Cytat W dniu żałoby narodowej, w imieniu narodu białoruskiego i swoim własnym, pragnę przekazać szczere wyrazy współczucia Panu, rodzinie i bliskim jednego z najbardziej szanowanych liderów władz lokalnych w Polsce, a także całemu narodowi polskiemu.

11:36

Tłumy ludzi pojawiły się na Targu Węglowym w Gdańsku. To miejsce symboliczne. Właśnie tutaj w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w czasie Światełka do nieba doszło do ataku na prezydenta Gdańska. W miejscu, gdzie stała scena, na ulicy nie ma już zniczy. Zostały one przesunięte na chodnik. Nieco dalej jest telebim i już ustawiają się pierwsi gdańszczanie, którzy chcą oglądać uroczystości pogrzebowe. "Będziemy razem, to po prostu ważne dla nas" - mówią.

Po Targu spacerują wolontariusze, którzy zbierają pieniądze do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy oraz na Hospicjum im. ks. Dutkiewicza.

11:31

Wolontariusze kwestują w Gdańsku na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Hospicjum im. ks. Dutkiewicza, z którym związany był i które mocno wspierał Paweł Adamowicz. Taka była wola rodziny prezydenta: prosiła ona, by mieszkańcy Gdańska - zamiast kupować kwiaty czy znicze - przekazali te pieniądze jako datki dla hospicjum i Orkiestry.

"Jesteśmy podzieleni na cztery grupy po mniej więcej 15 osób. Dziś kwestujemy wspólnie z WOŚP i każdy, kto wrzuci datek do naszej puszki, otrzyma czerwone orkiestrowe serduszko" - relacjonuje wolontariuszka Hospicjum im. ks. Dutkiewicza Ilona Rychlińska, która kwestuje przed Bazyliką Mariacką.

/ Tomasz Waszczuk / PAP

11:21

W uroczystościach pogrzebowych w Bazylice Mariackiej udział wezmą nie tylko oficjele, ale i po prostu mieszkańcy Gdańska. Bramy świątyni otwarte są od godziny 10:00, a kolejka do nich bardzo długa.

Uwagę - jak donosi reporter RMF FM Paweł Balinowski - zwracają zaostrzone środki bezpieczeństwa: każdy, kto wchodzi do bazyliki, jest dokładnie sprawdzany przez Służbę Ochrony Państwa - właśnie z uwagi na obecność m.in. polityków, przedstawicieli władz państwowych.

Historyczne centrum Gdańska odgrodzono barierkami, na służbie jest tam kilka tysięcy policjantów, ściągniętych również z innych miast. Ulice wokół Bazyliki Mariackiej są całkowicie zamknięte dla samochodów.

11:16

Do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku weszli już pierwsi uczestnicy uroczystości pogrzebowych prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jako jeden z pierwszych w bazylice pojawił się założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, który był serdecznie witany przez mieszkańców Gdańska oraz polityków Platformy Obywatelskiej.

Jerzy Owsiak na pogrzebie Pawła Adamowicza / Adam Warżawa / PAP

Obecni są już także byli premierzy: Waldemar Pawlak i Kazimierz Marcinkiewicz, prezydenci Łodzi Hanna Zdanowska i Sopotu Jacek Karnowski oraz były prezydent Niemiec Joachim Gauck.

Były premier Waldemar Pawlak, były premier Kazimierz Marcinkiewicz i były premier Marek Belka w Bazylice Mariackiej w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Przed ołtarzem główny stoi już urna z prochami Pawła Adamowicza, wartę przy niej pełnią harcerze - zarówno z ZHR jak i ZHP. Jak sami mówią, prezydent Gdańsk był im bardzo bliski, choćby ze względu na coroczne uroczystości na Westerplatte, które 1 września organizował właśnie z harcerzami.

Urna z prochami Pawła Adamowicza / Adam Warżawa / PAP

Pan prezydent nie tylko był blisko harcerzy, ale był razem z nami w ważnych dla nas momentach. Poza tym włączył się w niesamowitą rzecz - kandydowanie Polski i Związku Harcerstwa Polskiego o przyznanie Światowego Jamboree Skautowego, które miało się odbywać tutaj w Gdańsku - wspominała w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Kubą Kaługą Anna Nowosad, naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego.

Przy ołtarzu znajduje się również zdjęcie prezydenta Gdańska oraz krzyż z tablicą z jego imieniem i nazwiskiem.

Urna z prochami samorządowca spocznie w bocznej części świątyni obok Kaplicy Rajców. Miejsce zostało już przygotowane. Gotowa jest tablica, na której widnieje napis: "Paweł Adamowicz 1965-2019", a poniżej: "prezydent Gdańska 1998-2019". Miejsce przyozdobiono białymi kwiatami, a po bokach stoją biało-czerwone flagi z kirem.

W nawach kościoła stoją też poczty sztandarowe. Osoby, które znajdują się w nawach, mogą obserwować ołtarz na telebimach rozstawionych po obu stronach. W prawej nawie przygotowano miejsce dla orkiestry.

10:58

"On nie był na pokaz. Był i na urzędzie, i wśród nas, mieszkańców. Coś fantastycznego, naprawdę" - tak Pawła Adamowicza wspomina pani Anna, która od 40 lat pracuje w Gdańsku jako pielęgniarka.

Pytana przez reportera RMF FM Kubę Kaługę, czy ma jakieś osobiste wspomnienie z prezydentem, odpowiedziała: "Tak, stałyśmy na przystanku autobusowym. Pan prezydent szedł z urzędu i podszedł do nas. Był dżdżysty deszcz, a on się uśmiechał i życzył nam miłego dnia - a zupełnie nie znałam go osobiście. Do każdego tak podchodził i witał się".

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak prezydenta Pawła Adamowicza wspomina pani Anna, pielęgniarka z Gdańska:

10:40

"Pawle, Pawliczku, Pawełku, żegnaj" - pisze Magdalena Adamowicz. "Wszędzie było Ciebie pełno. Teraz pozostanie pustka" - dodaje. "Dziennik Bałtycki" publikuje wspomnienia żony tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska oraz ich córek. "Pamiętam, jak razem ratowaliśmy ślimaki, żeby nie zostały zadeptane. A jak już się zdarzyło, że któryś z nich zginął, to płakałeś razem ze mną" - wspomina 15-letnia Antonina. "Będzie mi brakowało Twojego przytulania i gilgotania tą Twoją fajną brodą" - napisała z kolei 8-letnia Teresa.

10:13

Została wybudowana w 1343 roku, nazywana jest "Koroną Gdańska". Bazylika Mariacka w Gdańsku jest największą w Europie i trzecią na świecie świątynią wybudowaną z cegły. Jej sklepienie zdobi 21 złotych gwiazd. Jedną z nich Paweł Adamowicz ofiarował swoim córkom...

Więcej informacji o świątyni, w której spocznie prezydent Adamowicz, i jej zdjęcia znajdziecie TUTAJ >>>>

Miejsce, w którym złożona zostanie urna z prochami prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza / Adam Warżawa / PAP

10:00

Otwarte zostały bramy Bazyliki Mariackiej, gdzie za dwie godziny rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza.

Wczoraj po północy ciało prezydenta Gdańska zostało skremowane, a dzisiaj wczesnym rankiem urna z jego prochami została przywieziona do bazyliki. Na czas mszy pogrzebowej zostanie wyeksponowana przed jej głównym ołtarzem.

Samą mszę rozpocznie dziś requiem Giacomo Pucciniego, zaraz po nim odśpiewany ma zostać hymn narodowy. Modlitwa powszechna będzie dziś miała międzywyznaniowy i międzyreligijny charakter. Wezmą w niej udział reprezentanci Kościoła rzymskokatolickiego, ewangelicko- augsburskiego, prawosławnego, grekokatolickiego, polskokatolickiego, zielonoświątkowego a także przedstawiciele żydowskiej i muzułmańskiej gminy wyznaniowej.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski, tych, którzy chcą ten ostatni raz pożegnać Pawła Adamowicza, już teraz tutaj nie brakuje. Jeszcze przed otwarciem bram świątyni przy bramkach odgradzających ulicę ustawiła długa, kolejka. W niej - ludzie z całej Polski. "Wstałam dzisiaj po piątej, przyjechałam z Lęborka, bardzo przeżywam śmierć pana prezydenta" - mówiła jedna z kobiet. "Przyjechaliśmy specjalnie z Łodzi na pogrzeb pana prezydenta, żeby okazać solidarność, uczcić jego wielkie dokonania" - dodawał inny uczestnik pogrzebu.

W rękach, tych, którzy czekają, nie ma zniczy i kwiatów - rodzina Pawła Adamowicza prosiła, by ich nie przynosić, a zamiast tego wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i hospicjum im. Ks. Dutkiewicza. Pojawiają się za to flagi - i te narodowe i te z herbem Gdańska, wszystkie z czarnym kirem.

Kto weźmie udział w pogrzebie?

W uroczystościach weźmie udział prezydent Andrzej Duda, delegacja rządowa na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim oraz ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim.

Udział w uroczystościach zapowiedzieli również przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, wszyscy byli prezydenci RP: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski oraz byli premierzy: Włodzimierz Cimoszewicz, Waldemar Pawlak, Kazimierz Marcinkiewicz, Marek Belka i Jerzy Buzek.

Przyjazd do Gdańska zapowiedzieli również były prezydent Niemiec Joachim Gauck oraz burmistrzowie Rotterdamu, Bremy, Lipska i Hamburga.

Polskie samorządy reprezentować będzie 300 prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych z całego kraju. W uroczystości w Bazylice Mariackiej udział wezmą także senatorowie i posłowie z Pomorza.

Prezydium Sejmu reprezentowała będzie wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Swój udział w uroczystościach zapowiedziała także liczna grupa posłów.

Senat reprezentować będą wicemarszałek Bogdan Borusewicz (PO) i senator Antoni Szymański (PiS).

Uroczystości pogrzebowe transmitowane będą na telebimach nie tylko w różnych punktach Gdańska, ale i wielu innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.

W całym kraju od piątku od godziny 17:00 obowiązuje żałoba narodowa. Zakończy się dzisiaj o 19:00.

Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika w ostatnią niedzielę w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lekarze przez kilkanaście godzin walczyli o jego życie. Bezskutecznie. Prezydent Gdańska zmarł w poniedziałek o 14:03. Miał 53 lata.