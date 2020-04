"Były analizy, czy jest taka możliwość. Po tych analizach odstąpiliśmy. Nie ma możliwości przeprowadzenia tego, nie ma oprogramowania, nie ma sprzętu, byłoby to zbyt ryzykowne" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Smolik - szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pytany o to, czy egzamin ósmoklasisty mógłby się odbyć w formie elektronicznej. "Przeprowadzanie egzaminu powszechnego zdalnie? Nie znam takiego kraju, w którym egzamin, do którego przystępuje 300 czy 400 tys. osób, jest przeprowadzany przy komputerze" - dodał.

Marcin Smolik / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Ja sobie takiego scenariusza nie wyobrażam - zwłaszcza w przypadku egzaminu ósmoklasisty, ale również maturalnego - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Smolik pytany o to, czy egzamin ósmoklasisty uczniowie mogą pisać w rękawiczkach i maseczkach ochronnych. Jeżeli nie będzie rekomendacji jasnej Ministerstwa Zdrowia co do tego, że możemy wrócić do normalności bez rękawiczek i maseczek to rekomendacja CKE nie będzie na pewno taka, żeby przeprowadzać egzamin w rękawiczkach, maseczkach i z żelem antybakteryjnym - dodał. Jeżeli będzie wola zmiany organizacji roku szkolnego - np. rok szkolny zostanie przedłużony do końca lipca, to egzamin może odbyć się pod koniec maja albo w czerwcu - zastrzegł.