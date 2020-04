​Andrzej Duda miał wywierać presję na ministrze zdrowia, by ten poparł zorganizowanie wyborów prezydenckich 10 maja - informuje "Fakt". W spotkaniu polityków brała udział także pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

Andrzej Duda / Paweł Supernak / PAP

Jak podaje "Fakt", w poniedziałek doszło do nieoficjalnego spotkania w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda miał prosić ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o "jasną i kategoryczną deklarację co do możliwości przeprowadzenia wyborów".

Źródło dziennika informuje, że ani szef resortu, ani głowa państwa nie byli zadowoleni z przebiegu rozmów. Andrzej Duda o całej sprawie poinformował wysokich rangą polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Informację, że do spotkania Duda-Szumowski doszło, potwierdził rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Nie skomentował jednak przebiegu rozmów.

W Zjednoczonej Prawicy trwa konflikt związany z wyborami prezydenckimi. Jądro Prawa i Sprawiedliwości, a także Solidarna Polska opowiada się za przeprowadzeniem ich 10 maja. Porozumienie Jarosława Gowina się temu sprzeciwia. Jak informowaliśmy, wicepremier odrzucił ultimatum Jarosława Kaczyńskiego , według którego Gowin albo miał poprzeć tzw. wybory kopertowe, albo jego partia utraci stanowiska w rządzie.