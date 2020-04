"Składamy w Sejmie projekt ustawy o utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej" - oświadczył lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. "To jest prawdziwa realna pomoc i prawdziwe realne wsparcie. Nie tabelki w Excelu, nie tabelki w arkuszu kalkulacyjnym i prezentacje w PowerPoincie, tylko prawdziwe wsparcie dla polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i rolników" - podkreślił.

Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że rządowa tarcza antykryzysowa daje w wielu wypadkach tylko pozorowaną pomoc. Brakuje rozwiązań, które dadzą szansę na uratowanie milionów miejsc pracy - stwierdził lider PSL. Według niego, nie można zajmować się dzisiaj niczym innym, tylko wsparciem i pomocą pracownikom.

Dlatego składamy w Sejmie projekt ustawy o utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej. Jest to prawdziwa pomoc dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia - oświadczył lider ludowców.



Według zapowiedzi, projekt PSL-u zawiera pakiet rozwiązań dla pracowników takich jak: zwolnienie z płacenie podatku PIT i CIT oraz z ZUS, nieoprocentowane kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego czy wypłata minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników, którzy ucierpieli w wyniku epidemii koronawirusa.





Kosiniak-Kamysz ogłosił, że w projekcie są też rozwiązania dotyczące spraw rolnictwa, gospodarki rolnej, bezpieczeństwa żywności i agroturystyki. To są świadczenia socjalne dla tych, którzy są w kwarantannie. To jest wypłata zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby - 50 złotych dziennie. To jest wsparcie dla agroturystyki, która jest specjalistyczną działalnością rolniczą, a ma być traktowana jak działalność gospodarcza - wyliczał. Jak dodał, "to jest prawdziwa realna pomoc i prawdziwe realne wsparcie". Nie tabelki w Excelu, nie tabelki w arkuszu kalkulacyjnym i prezentacje w PowerPoincie, tylko prawdziwe wsparcie dla polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i rolników - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że jego grupowanie złoży w Sejmie także projekt zakładający wykreślenie zmian dotyczących Rady Dialogu Społecznego, które znalazły się w ostatniej nowelizacji tzw specustawy dotyczącej wsparcia pracodawców i pracowników w obliczu epidemii koronawirusa. Nie można tego zostawić dłużej bez odpowiedzi. Potrzebne jest pilne rozpatrzenie tego projektu i przywrócenie Rady Dialogu Społecznego - powiedział.