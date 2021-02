Polscy seniorzy nie będą szczepieni przeciwko koronawirusowi produktem firmy AstraZeneca - ustalili nieoficjalnie reporterzy RMF FM. Szczepionka została w piątek dopuszczona przez Europejską Agencję Leków dla wszystkich, ale przetestowano ją na niewielkiej grupie osób starszych.

Najprawdopodobniej w tej sytuacji przyspieszone zostaną szczepienia kolejnych grup w ramach etapu pierwszego.

Seniorzy będą nadal szczepieni preparatami Pfizera i Moderny. Szczepionkę AstraZeneca - nie czekając na koniec szczepień seniorów - zaczną dostawać np. nauczyciele, czy służby mundurowe. Oczywiście w odpowiednim wieku, bo trwa dyskusja Rady Medycznej przy premierze, czy to ma być 55 lat, czy może 60 lat. Jednak zawężenie wiekowe jest niemal pewne. Również dlatego, że szczepionka AstraZeneca jest mniej skuteczna.

Oznaczałoby to, że w drugiej połowie lutego, możliwe byłyby szczepienia kolejnych grup osób, bo AstraZeneca ma zacząć dostawy 9 lutego. Planowany jest wtedy transport pół miliona dawek. Do końca pierwszego kwartału tego roku, ma to być półtora miliona szczepionek.



Koronawirus w Polsce. 42 zgony i ponad 2,5 tys. nowych zakażeń

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 2503 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 42 pacjentów z Covid-19 - 33 z nich miało choroby współistniejące - poinformowało w poniedziałek MZ.

Według resortu, najwięcej - 440 zakażeń- odnotowano w województwie mazowieckim.



Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: pomorskie (243), kujawsko-pomorskie (219), dolnośląskie (202), małopolskie (182), zachodniopomorskie (182), wielkopolskie (150), śląskie (131), podkarpackie (116), łódzkie (113), lubuskie (91), podlaskie (82), warmińsko-mazurskie (82), lubelskie (69), świętokrzyskie (63) i opolskie (44). 94 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Resort podał też informację o śmierci 42 osób. 9 pacjentów zmarło z powodu Covid-19, a 33 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi chorobami.



Od początku epidemii w Polsce odnotowano 1 515 889 zakażeń koronawirusem. Zmarło 37 222 osób, a 1 276 636 wyzdrowiało.



Na obecność SARS-CoV-2 przebadano dotąd w Polsce ponad 8,3 mln osób. Ostatniej doby wykonano 21 611 testów, w tym 7338 antygenowych - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.



Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 8 661 072 próbki pobrane od 8 376 500 osób.



Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 012 664 badania w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.



Łącznie, od marca 2020 r., gdy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, zakażenie wykryto u 1 515 889 osób, z których 37 222 zmarły.