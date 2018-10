Temat obchodów 11 listopada i wszystkiego, co z nimi związane - Marszu Niepodległości, odmowy udziału w tym wydarzeniu ze strony prezydenta i polityków Prawa i Sprawiedliwości, a także kwestia tego, czy premierzy i prezydenci innych państw pojawią się w Polsce w dniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości - zdominowały wtorek. Opinia publiczna żyła również wyrokiem w politycznym sporze między Mateuszem Morawieckim a Jackiem Majchrowskim: premier w sądzie przegrał i musi sprostować swoją wypowiedź nt. walki ze smogiem w Krakowie. Wiemy też coraz więcej o zabójstwie Pauliny D. Podejrzany o dokonanie morderstwa Gruzin uciekł z Polski, a policja właśnie wydała za nim list gończy. Najważniejsze wiadomości dnia zebraliśmy specjalnie dla Was w naszym zestawieniu!

Spory sądowe i polityczne zdominowały wtorek / /Pixabay/ Andrzej Damazy/Piotr Polak/ Paweł Supernak / PAP

Wydano list za Gruzinem podejrzewanym o zabójstwo Pauliny D.

Wydano list gończy za Gruzinem Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi opublikowała list gończy za Khetsurianim (Checurianim) Mamuką. 39-letni Gruzin jest poszukiwany w związku z zabójstwem 28-letniej Pauliny D. z Łodzi.



Wczorajsza sekcja zwłok wykazała, że 28-letniej Paulinie D. zadano ciosy nożem. Przyczyną jej śmierci były rany kłute szyi. Stwierdzono także obrażenia wskazujące na pobicie. Do zabójstwa doszło prawdopodobnie na tle seksualnym - potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.



Zaginięcie 28-letniej Pauliny D. zgłoszono w sobotę 20 października. Kobieta wyszła z domu dzień wcześniej, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny - co zapisały kamery monitoringu - na jednej z łódzkich ulic.





Tak wygląda poszukiwany Gruzin /Policja



Wniosek KE ws. kar dla Polski już 16 listopada?

Komisja Europejska już 16 listopada będzie mogła wnioskować o kary finansowe dla Polski, jeśli uzna, że ma wystarczające dowody na to, iż Warszawa nie stosuje się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE ws. m.in. zamrożenia niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

Właśnie 16 listopada odbędzie się rozprawa ws. tych środków tymczasowych. Nie zapadną w jej trakcie żadne decyzje, ale jak powiedział korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon unijny prawnik: Komisja Europejska może już na tym etapie zażądać kar finansowych, bo taka możliwość wnioskowania o kary na etapie "przedprocesowym" została po raz pierwszy sformułowana w przypadku Puszczy Białowieskiej.

KE nie będzie miała jeszcze wprawdzie pierwszego miesięcznego raportu nt. wykonywania postanowienia TSUE (wiceprezes Trybunału nakazała Warszawie składanie takich raportów co miesiąc), ale może mieć własne informacje np. z Sądu Najwyższego.

Morawiecki przegrał z Majchrowskim. Ma sprostować wypowiedź o smogu w Krakowie

Premier Mateusz Morawiecki musi sprostować swoją wypowiedź nt. walki ze smogiem w Krakowie / Tytus Żmijewski / PAP

Szef rządu Mateusz Morawiecki ma sprostować swoją wypowiedź o smogu w Krakowie. Taką decyzję podjął w trybie wyborczym Sąd Apelacyjny w Krakowie i jest to wyrok prawomocny.

Chodzi o słowa Mateusza Morawieckiego z połowy października, kiedy podczas wizyty w stolicy Małopolski stwierdził, że "poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili Krakowem, nie zrobili nic lub prawie nic" w walce ze smogiem.

Komitet wyborczy Jacka Majchrowskiego, który ubiega się o wybór na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta Krakowa, pozwał premiera za te słowa w trybie wyborczym.

W piątek zapadło pierwsze orzeczenie w tej sprawie: sąd okręgowy uznał, że wypowiedź Morawieckiego miała charakter opinii, subiektywnego zdania, a nie była stwierdzeniem faktu.

Komitet wyborczy Majchrowskiego odwołał się od tego postanowienia, a we wtorek sąd apelacyjny nakazał szefowi rządu sprostowanie jego wypowiedzi.

Przypomnijmy, że to już druga taka sądowa przegrana Mateusza Morawieckiego w trwającej kampanii wyborczej. Poprzednio premier musiał sprostować swoją wypowiedź nt. budowy w Polsce dróg i mostów za rządów koalicji PO-PSL.







Pomnik Lecha Kaczyńskiego zostanie odsłonięty 10 listopada

Szef gabinetu premiera Marek Suski potwierdza informacje, które padły na antenie RMF FM. 10 listopada w Warszawie przy pl. Piłsudskiego zostanie odsłonięty pomnik Lecha Kaczyńskiego. O takiej dacie mówił pod koniec września w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin.

Beata Mazurek: PiS nie weźmie udziału w marszu 11 listopada

PiS nie weźmie udziału w marszu 11 listopada - poinformowała we wpisie na Twitterze Beata Mazurek. "Chcieliśmy, aby był to marsz ponad podziałami politycznymi, bez partyjnych oznaczeń. Chcieliśmy, by nas wszystkich łączyły wyłącznie biało-czerwone barwy, na co niestety nie zgodzili się organizatorzy" - napisała rzeczniczka prasowa PiS.



Co 11 listopada będzie robił prezydent? Obchody Święta Niepodległości bez gości z zagranicy

Andrzej Duda 11 listopada rozpocznie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości od złożenia wieńców przy pomnikach Ojców Niepodległości - mówi w RMF FM prezydencki minister Wojciech Kolarski. Następnie, będzie msza w Świątyni Opatrzności Bożej. Kancelaria prezydenta nie zabiegała o wizyty światowych przywódców 11 listopada.



Schetyna o obchodach stulecia odzyskania niepodległości: Jest wielkie zero

"Nie będziemy robić nic nowego, nic własnego, bo uważamy, że trzeba z godnością uczcić tę rocznicę. Natomiast wielkim rozczarowaniem jest to, co zrobił czy czego nie zrobił PiS i prezydent. Blisko dwa lata przygotowań, też uczestniczyliśmy w pracach tego komitetu. I jest wielkie zero" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna pytany o to, jak będzie świętował 11 listopada. "Nie ma tradycji wspólnego świętowania. (...). Możliwość rozmowy (o wspólnych obchodach - przy. red.) się zakończyła" - dodaje przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Schetyna o 11 listopada: Nie będziemy robić nic nowego, nic własnego RMF FM, Karolina Bereza /



Myślę, że będzie poważny kryzys w tej organizacji, w tym środowisku. (...) Że dojdzie tam do pęknięć i podziałów - stwierdza z kolei Schetyna pytany, czy jego zdaniem to już koniec kariery Pawła Kukiza i ruchu Kukiz '15.

Przewodniczący PO odnosi się także do słów Władysława Frasyniuka, który stwierdził, że Grzegorz Schetyna "przegrał w wyborach Dolny Śląsk". Władysław Frasyniuk pewnie denerwuje się, że lista Dudkiewicza zabrała nam większość w sejmiku dolnośląskim - przyznaje gość Roberta Mazurka. Polityka nie zamyka się tylko aktem wyborczym, trzeba posiadać zdolności koalicyjne, by ją skutecznie uprawiać. Nad tym pracujemy - dodaje polityk stwierdzając także: 450 tys. głosów było mniej na PiS. 500 tys. więcej na nas...

Zbigniew Boniek podsumował ostatni rok działalności PZPN

Za nami ciężki rok w piłce reprezentacyjnej i klubowej, a mamy potrzebę odnoszenia sukcesów. Musimy podnieść poziom naszego futbolu - powiedział prezes Zbigniew Boniek w podsumowaniu ostatniego roku działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej. Musimy wyciągnąć wnioski z ostatnich niepowodzeń. Mamy potrzebę odnoszenia sukcesów - podkreślił prezes P|ZPN.

Amerykanie przygotowują się do Halloween. Noc strachu i zabawy

Przed domami Amerykanów pojawiły się makabryczne dekoracje / Paweł Żuchowski, RMF FM

W Stanach Zjednoczonych wielkie przygotowania do wieczornych zabaw. Już jutro Halloween - jeden z bardziej komercyjnych wieczorów w roku za Oceanem. Trudno znaleźć dom, przed którym nie ma szkieletu, imitacji płyty nagrobnej czy choćby dyni.



