W środę cały świat śledził odbywające się w Waszyngtonie uroczystości pożegnania byłego prezydenta USA George'a H.W. Busha. Uczestniczyli w nich m.in. prezydent Andrzej Duda i były prezydent Lech Wałęsa. W Polsce w centrum uwagi były zmiany w Sejmie - Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zmienił swoją nazwę na "Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska". Dołączyło też do niego 8 posłów Nowoczesnej. Co jeszcze zdarzyło się dzisiaj w Polsce i na świecie? Przeczytajcie nasze podsumowanie.

Duda i Wałęsa w Waszyngtonie. "Rozmawialiśmy zdawkowo", "Moja koszulka mówiła"

Samolot z prezydentem Andrzejem Dudą i byłym prezydentem Lechem Wałęsą wylądował w Waszyngtonie w środę rano czasu polskiego. Na miejscu byli pytani przez dziennikarzu o przebieg kilkugodzinnej podróży.



Podczas lotu z byłym prezydentem Lechem Wałęsą "rozmawialiśmy zdawkowo" - przyznał prezydent Andrzej Duda. "Każdy miał swoje zajęcia, a zdecydowana większość lotu została przez wszystkich przespana" - dodał. Lech Wałęsa powiedział z kolei: "Założyłem, że nasze rozmowy do niczego nie doprowadzą, postanowiłem, by moja koszulka mówiła". Pytany o ewentualne pojednanie z Andrzejem Dudą, przyznał, że w obecnej sytuacji jest ono "niemożliwe".

Do Waszyngtonu Duda i Wałęsa przylecieli, by wziąć udział w uroczystości pogrzebowej George'a H.W Busha - w latach 1989-1993 prezydenta USA, a wcześniej wiceprezydenta w administracji Ronalda Reagana. Bush zmarł w piątek wieczorem w wieku 94 lat. Był najdłużej żyjącym prezydentem USA.

Krzysztof Czabański: Myślę, że dobrze, że znalazło się miejsce (…) dla Lecha Wałęsy

Myślę, że dobrze, że znalazło się miejsce, skoro poprosił pan prezydent Wałęsa o taką możliwość - powiedział Poranny gość RMF FM przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, pytany o wspólny lot prezydenta Andrzeja Dudy oraz byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Jak podkreślił gość Roberta Mazurka, nie chce komentować tego, co teraz dzieje się z Lechem Wałęsą. Chce go pamiętać z czasów walki o lepszą Polskę.



"Czy nie uważa pan, że to pomylenie roli? Jeśli nie po prostu normalna, zwyczajna, ordynarna cenzura" - pytał Robert Mazurek swojego gościa Krzysztofa Czabańskiego, o pozwy prawników Narodowego Banku Polskiego w sprawie zakazu publikacji materiałów dotyczących afery KNF m.in. w Gazecie Wyborczej i tygodniku Newsweek.

Rozumiem jego odruch (Adama Glapińskiego- przyp. red), żeby bronić instytucji którą reprezentuje i którą kieruje (...) mój odruch jest taki - nigdy nie iść do sądu - tłumaczył.



Politykom radzę generalnie unikać pozwów wobec mediów, bo to się nigdy dobrze nie kończy - podsumował polityk Prawa i Sprawiedliwości.



Posłowie Nowoczesnej w klubie "Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska"

Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zmienił swoją nazwę na "Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska". Dołączyło też do niego 8 posłów Nowoczesnej, nowymi wiceprzewodniczącymi klubu zostali: Kamila Gasiuk-Pihowicz i Marek Sowa. To oznacza, że klub parlamentarny Nowoczesnej przestaje istnieć.

Ameryka żegna George'a Busha seniora

Amerykanie z wszystkich kręgów społeczeństwa żegnają w Waszyngtonie George'a H.W. Busha. Trumna z ciałem 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych wystawiona była na widok publiczny w Rotundzie na Kapitolu. Ceremonia pożegnania byłego prezydenta odbyła się w Katedrze Narodowej.

George W. Bush mówił bardzo wzruszony o ostatnich słowach, o tym jak zadzwonił do szpitala, poinformowano, że go ojciec go słyszy, ale człowiek przy telefonie stwierdził, że prawdopodobnie nie będzie w stanie nic powiedzieć. Bush powiedział: "Tato, kocham cię", a on odpowiedział: "Ja ciebie synu też kocham".

Jeszcze dziś trumna z ciałem zmarłego zostanie przewieziona z Waszyngtonu do Houston. Jutro odbędzie się ceremonia pogrzebowa na terenie biblioteki prezydenckiej należącej do George'a Busha.

Francja: Kolejne ustępstwa rządu wobec "żółtych kamizelek"

Kolejne ustępstwa francuskiego rządu wobec protestującego ruchu "żółtych kamizelek". Premier Edouard Philippe obiecał, że podwyżki akcyzy na paliwa zostaną odwołane, zamiast - jak wcześniej zapowiadał - zawieszone na pół roku.

Premier Francji zasugerował, że stworzona może zostać jednorazowa premia w wysokości od pół tysiąca euro dla tych Francuzów, którzy zarabiają najmniej. Nie wykluczył jednocześnie wyższego opodatkowania milionerów.





NBP idzie na wojnę z mediami. Glapiński: Lubię jak się coś dzieje

Narodowy Bank Polski idzie na wojnę z mediami. Bank odmówił dzisiaj wielu dziennikarzom wstępu na comiesięczną konferencją po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. To była pierwsza duża konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego od wybuchu afery byłego szefa komisji nadzoru finansowego i pierwsza po tym jak zażądał od niektórych mediów usunięcia artykułów na temat afery i NBP.

Odmowę wstępu dostali dziennikarze najbardziej krytyczni wobec Narodowego Banku Polskiego. Oficjalnie dlatego, że nie poprosili o akredytację, a trzeba to było zrobić dwa dni wcześniej.





Żaden z dziennikarzy stale relacjonujących wydarzenia w NBP o żadnych akredytacjach nie słyszał.

Zaostrzenie handlu w niedzielę nie tak szybko

Zaostrzenie zakazu niedzielnego handlu odłożone co najmniej o tydzień. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński - na wniosek klubu Kukiz'15 - zdjął z porządku obecnego posiedzenia Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. Chce żeby Biuro Analiz Sejmowych przeanalizowało wszystkie wątpliwości.



Chodzi przede wszystkim o wątpliwości prawne. Posłowie PiS chcą żeby zakazać małym sklepom omijania zakazu niedzielnego handlu poprzez działanie jako placówka pocztowa. Handlowcy odpowiadają, że skoro tak, to zakażmy też handlu na Poczcie Polskiej. W przeciwnym razie nie będzie mowy o równości wobec prawa.



Komik Kevin Hart będzie gospodarzem ceremonii wręczenia Oscarów

Już wiadomo, kto będzie gospodarzem ceremonii wręczenia Oscarów, prestiżowych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Galę poprowadzi amerykański aktor, producent filmowy i komik Kevin Hart. "To od dawna było moim celem" - napisał Hart na Twitterze i Instagramie.

Kierowcy ciężarówek przyłączą się do "żółtych kamizelek". Francji grozi paraliż?

Francji grozi całkowity paraliż przed świętami - tak nadsekwańska prasa komentuje zapowiedź strajku kierowców ciężarówek, którzy od przyszłego tygodnia maja przyłączyć się do ruchu "żółtych kamizelek", strajkującego przeciwko polityce prezydenta Macrona.

Francuscy kierowcy ciężarówek żądają przede wszystkim podwyżek płac. Komentatorzy zauważają, że to właśnie zadania płacowe, w tym podwyżki zagwarantowanych prawnie minimalnych zarobków, stają się powoli również jednym z priorytetów ruchu "żółtych kamizelek", którego przedstawiciele ustępstwa rządu uznali za niewystarczające.

Mariusz Błaszczak: Będzie podwyżka dla pracowników cywilnych wojska

W przyszłym roku pracownicy cywilni wojska otrzymają podwyżki wynagrodzeń o ponad 300 zł - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Podsumowując działania ministerstwa i Sił Zbrojnych dodał, że wzrośnie także średnie uposażenie żołnierzy zawodowych o ponad 500 złotych.

Szczegóły dotyczące podniesienia płac znajdziecie TUTAJ >>>





Nowe informacje o rekordowej "szóstce"

Są nowe informacje po wtorkowym losowaniu Lotto. Wiadomo już, że "szóstka" o wartości aż 18 032 508,70 złotych padła w jednym z punktów w Jaworznie.

"Szóstkę" odnotowano w punkcie przy ul. Stojałowskiego 1 w Jaworznie. To najwyższa kwota, jaką do tej pory wygrano w tym mieście.

Przypomnijmy - szczęśliwe liczy, które przyniosły komuś tak imponującą wygraną to 17, 18, 26, 30, 39, 40. Rozbita kumulacja narastała od 9 listopada.

90. urodziny Barbary Krafftówny

90 lat temu w Warszawie urodziła się aktorka Barbara Krafftówna. Pamiętamy ją z wielu ról filmowych i serialowych, a także występów w Kabarecie Starszych Panów.

Barbara Krafftówna ma na swoim koncie role w takich filmach jak "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy, "Rękopis znaleziony w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa czy "Jak być kochaną" (również w reżyserii Hasa). Grała też w popularnych serialach - m.in. "Czterej pancerni i pies", "Przygody pana Michała" czy "Bank nie z tej ziemi".

Barbara Krafftówna występowała również w Kabarecie Starszych Panów. Widzowie pamiętają ją z wielu niezapomnianych piosenek - m.in. "Przeklnę cię", "W czasie deszczu dzieci się nudzą" czy "Szarp pan bas".

Siemoniak: Oferujemy ciężką pracę, wspólny projekt i odsunięcie PiS-u od władzy

"Kamil Gasiuk-Pihowicz wie, że obiecać możemy ciężką pracę, wspólny projekt i za rok, odsunięcie PiS-u od władzy" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Odniósł się też do zarzutów, które stawiają posłowie PiS, że zaoferowanie Gasiuk-Pihowicz stanowiska wiceprzewodniczącej nowego klubu, to korupcja polityczna. "Korupcję polityczną uprawiają ci, którzy mają władze i pieniądze. My oferujemy ciężką pracę w bardzo dobrym towarzystwie ludzi, którzy są patriotami" - uważa gość Marcina Zaborskiego.

