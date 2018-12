​Amerykanie z wszystkich kręgów społeczeństwa żegnają w Waszyngtonie George'a H.W. Busha. Trumna z ciałem 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych wystawiona była na widok publiczny w Rotundzie na Kapitolu. Ceremonia pożegnania byłego prezydenta odbywa się w Katedrze Narodowej.

19:36

George W. Bush mówił bardzo wzruszony o ostatnich słowach, o tym jak zadzwonił do szpitala, poinformowano, że go ojciec go słyszy, ale człowiek przy telefonie stwierdził, że prawdopodobnie nie będzie w stanie nic powiedzieć. Bush powiedział: "Tato, kocham cię", a on odpowiedział: "Ja ciebie synu też kocham".

Nim wniesiono trumnę do środka, odbyła się krótka ceremonia powitalna. Pierwszą formułę wygłosił biskup Michael Curry - ten sam pastor, który wygłosił płomienne kazanie na ślubie Megan Markle i księcia Harry'ego.

Jeszcze dziś trumna z ciałem zmarłego zostanie przewieziona z Waszyngtonu do Houston. Jutro odbędzie się ceremonia pogrzebowa na terenie biblioteki prezydenckiej należącej do George'a Busha.

17:50

Przed katedrą zabrzmiał “Hail to the Chief", czyli hymn prezydencki. Żołnierze wnieśli trumnę do świątyni, gdzie byli bliscy zmarłego, w tym były prezydent George W. Bush.

Bush junior witając się z Michelle Obamą dał jej cukierka - to nawiązanie do momentu, jakie uchwyciły kamery w czasie pożegnania senatora Johna McCaina. Wówczas również Bush w czasie ceremonii podał byłej Pierwszej Damie cukierka, a sprawa była bardzo szeroko komentowana

17:10

17:01

Pamiętam prezydenturę George'a H.W. Busha jako czas, w którym Polska odrzuciła komunistyczną władzę. W tamtych mrocznych czasach Stany Zjednoczone inspirowały nas do podążania do wolności i demokracji. Prezydent Bush pozostaje w naszej pamięci jako przywódca wolnego świata, do którego powróciliśmy przed trzema dekadami - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.





16:45

Prezydent Bush walczył o wolność. Walczył o prawdę, o uczciwość - powiedział były prezydent Polski Lech Wałęsa, który również został zaproszony na pogrzeb George'a Busha seniora.

Wałęsa powiedział, że pierwsze jego spotkanie z George'm H.W. Bushem odbyło się w ambasadzie amerykańskiej, kiedy był jeszcze wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. I wtedy to my byliśmy jeszcze w stanie wojennym, więc prosiliśmy go o to, by w jakiś sposób w swoim oficjalnym (wystąpieniu - PAP) przepuścił słowo "Solidarność" - wspominał Wałęsa.

Dyskutował mocno, sprawdzał nas mocno. Chyba nie wierzył specjalnie w nasze szanse. Dzisiaj myślę, że nas sprawdzał. Sprawdzał nasze argumenty. I wtedy przecisnął chyba dwa słowa w oficjalnym wystąpieniu. A wiec zawsze dawał nam więcej, niż uzgodniliśmy - dodał.



Zapytany o to, jakim był człowiekiem George H.W. Bush, Wałęsa powiedział, że trudno mu to oceniać. Ja miałem bardzo dobre układy i potem, kiedy skończyliśmy swoje kadencje, byłem prywatnie w jego domu. Muszę powiedzieć, że wyjątkowo dobrze nam szło w spotkaniach - powiedział.

16:31

Dziękuję Panie Premierze za słowa wsparcia w tych trudnych dla nas chwilach. Prezydent George H.W. Bush był wielkim przyjacielem Polski i miał duży wkład w to, jak blisko są dziś ze sobą nasze kraje - napisała na Twitterze ambasador USA Georgette Mosbacher.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie poinformowała na Twitterze, że premier Mateusz Morawiecki złożył wpis w księdze kondolencyjnej wystawionej po śmierci Prezydenta George'a H.W. Busha. Kiedy Solidarność wytyczała drogę wolności dla Europy po komunizmie - był naszym wielkim Przyjacielem - napisał szef rządu w księdze kondolencyjnej.

Georgette Mosbacher podziękowała Mateuszowi Morawieckiemu. Dziękuję Panie Premierze za słowa wsparcia w tych trudnych dla nas chwilach. Prezydent George H.W. Bush był wielkim przyjacielem Polski i miał duży wkład w to, jak blisko są dziś ze sobą nasze kraje - napisała ambasador Mosbacher, podając dalej wiadomość ambasady.

16:22

Prezydent Andrzej Duda powiedział w Waszyngtonie, że pogrzeb George’a Busha seniora ma dla niego także wymiar osobisty.

Doskonale pamiętam (...) 1987 rok, kiedy chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, do ostatniej, ósmej klasy i pojawiła się wieść w Krakowie, że przyjedzie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Wtedy poszedłem na rynek krakowski i rzeczywiście było tam takie spontaniczne zgromadzenie. Przyjechał prezydent George (H.)W. Bush i zatrzymał się na chwilę przed restauracją “U Wierzynka", wyszedł na próg samochodu i powiedział do nas kilka słów, tak zupełnie spontanicznie. Jakie to były czasy, kto pamięta to wie, więc to był taki powiew wolności, taki zupełnie wyjątków" - mówił prezydent.

Jak dodał, wtedy po raz pierwszy poczuł, że "w Polsce może być inaczej, że są ludzie z innego świata". Dla mnie to ma ogromne znaczenie. Dlatego mam ogromny sentyment do pana prezydenta i dlatego m.in. postanowiłem przyjechać. Bardzo zdecydowanie, od razu powiedziałem do żony, do współpracowników, że muszę być na tym pogrzebie, bo chciałbym pożegnać prezydenta Stanów Zjednoczonych - powiedział Duda.

Jak zaznaczył, administracja Ronalda Regana, którą Bush kontynuował, to była administracja "która doprowadziła do tego wielkiego przełomu w Europie". Pan prezydent George (H.W.) Bush w czasie swojej prezydentury kontynuował tę politykę i trzeba mu za to podziękować - podkreślił Duda.

16:14

(...) To nie jest pogrzeb, to dzień pożegnania wielkiego człowieka, który wiódł długie i wybitne życie. Będzie go brakować! - napisał na Twitterze obecny prezydent USA Donald Trump.





16:12

16:05

George H.W. Bush, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 1989-1993, zmarł w Houston w Teksasie w ubiegły piątek, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Miał 94 lata i był najdłużej żyjącym prezydentem USA.

George H.W. Bush - 41. prezydent, 43. wiceprezydent USA w administracji Ronalda Reagana, ojciec George'a W. Busha - 43. prezydenta i Jeba Busha - gubernatora stanu Floryda, jest 12. prezydentem, którego trumna została wystawiona w Rotundzie na Kapitolu.

Pierwszym, który został w ten sposób uhonorowany, był Abraham Lincoln, zamordowany w kwietniu 1865 roku.

Żegnać byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych będą reprezentanci dwóch największych amerykańskich partii, wszyscy żyjący byli prezydenci USA oraz światowi przywódcy, m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jest także prezydent Andrzej Duda i były prezydent Lech Wałęsa.