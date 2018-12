Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zmienił swoją nazwę na „Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska”. Dołączyło też do niego 8 posłów Nowoczesnej, nowymi wiceprzewodniczącymi klubu zostali: Kamila Gasiuk-Pihowicz i Marek Sowa. To oznacza, że klub parlamentarny Nowoczesnej przestaje istnieć.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Klub PO przez aklamację przyjął nową nazwę Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska; do klubu dołączyło ośmiu posłów Nowoczesnej, a jego wiceprzewodniczącymi zostali Kamila Gasiuk-Pihowicz i Marek Sowa - poinformował w środę na Twitterze poseł Platformy Robert Tyszkiewicz.



Do klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej dołączy 8 posłów Nowoczesnej; Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marek Sowa, Michał Jaros, Piotr Misiło, Piotr Kobyliński, Kornelia Wróblewska, Elżbieta Stępień i Krzysztof Truskolaski.

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział po zakończeniu obrad klubu, że deklaracje członkowskie złożyło w środę siedmiu posłów Nowoczesnej. Ósmy poseł - Krzysztof Truskolaski ma formalnie dołączyć po powrocie za zagranicy, gdzie obecnie przebywa.

Wcześniej w środę prezydia klubów PO i Nowoczesnej podjęły uchwały, w których opowiedziały się za utworzeniem wspólnego klubu Koalicji Obywatelskiej. Jednak przyjęta przez władze klubu Nowoczesnej uchwała została odrzucona przez klub Nowoczesnej.

Odejście ośmiu posłów Nowoczesnej oznacza, że ten klub parlamentarny przestaje istnieć.



W najbliższych dniach ma dojść do spotkania przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny i szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer. W środę lub w czwartek spotkamy się z szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer; będziemy rozmawiać o dalszej współpracy - zapowiedział Schetyna.



"Głównym wyzwaniem jest walka z PiS"

Dzisiaj głównym wyzwaniem jest walka z PiS i w tej walce musimy działać wspólnie. Dlatego dzisiaj powstał wspólny klub Koalicji Obywatelskiej w polskim parlamencie - podkreśliła Kamila Gasiuk-Pihowicz. Jak zaznaczyła, ta współpraca i wspólne kluby istnieją już na poziomie gminnym, powiatowym, na poziomie sejmików wojewódzkich i dzisiaj powstał wspólny klub Koalicji Obywatelskiej.



Wiemy, że w Nowoczesnej są osoby, które chciałyby iść bardziej samotną drogą w nadchodzących wyborach. Wiemy, że są osoby, które widzą swoją przyszłość polityczną w projektach, które dopiero powstają, mówią o tym otwarcie. Ale wszystkich, którzy chcą wzmacniać Koalicję Obywatelską poprzez wspólny klub zapraszamy do współpracy. Będziemy do niej zachęcać i przekonywać - oświadczyła posłanka.

"To początek integracji"

Szef klubu PO Sławomir Neumann na briefingu prasowym w Sejmie podkreślił, że Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska "ma być początkiem integracji całego środowiska Koalicji Obywatelskiej".



Jak dodał, początkiem tej integracji jest przyjęcie do nowego klubu siedmiu posłów Nowoczesnej, którzy chcą - jak wskazał - razem "integrować środowisko Koalicji Obywatelskiej, kluby w parlamencie, w sejmikach, w radach powiatów, radach miast czy gmin".



Zdaniem Neumanna, to pierwszy krok, żeby integracja Koalicji Obywatelskiej "stała się faktem". Zaznaczył jednocześnie, że jest to początek, a nie koniec integracji.



Polityk oświadczył, że oferta i zaproszenie dla pozostałych członków Nowoczesnej, w tym dla szefowej partii Katarzyny Lubnauer - jest "aktualne i otwarte". Liczymy na pozytywną odpowiedź - podkreślił Neumann.

"Jest różnica zdań"

Zamieszanie z połączeniem klubów PO i Nowoczesnej w Sejmie zaczęło się dzisiaj. Prezydia klubów opowiedziały się za takim pomysłem, zielone światło dał też klub Platformy Obywatelskiej.

Gasiuk-Pihowicz przygotowała uchwałę w sprawie połączenia klubu, która nie zyskała większości. Jest różnica zdań co do tego, czy należy kontynuować Koalicję Obywatelską - przyznała.



Lubnauer: Gasiuk-Pihowicz zachowała się wbrew woli partii

Szefowa Nowoczesnej oceniła, że przewodnicząca klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz zachowała się wbrew woli partii. Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że wspólny klub nie jest formą wzmocnienia Koalicji Obywatelskiej.

Chcemy wzmacniać Koalicję Obywatelską jako podmiot startujący w kolejnych wyborach, natomiast nie uważamy, że formą wzmocnienia jest wspólny klub -oświadczyła Lubnauer. Jak uzasadniała, oddzielne kluby dają partiom więcej możliwości do zabierania głosu, czy prezentowania w mediach poglądów.Poza tym, siłą KO była jej różnorodność -dodała.



Dla nas najważniejsze jest to - jestem przekonana, że również dla tych posłów, którzy podpisali się za wspólnym klubem - by zbudować silną propozycję dla Polaków na wybory do Parlamentu Europejskiego i polskiego parlamentu, w to chcę wierzyć -mówiła szefowa Nowoczesnej.