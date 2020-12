Wybuch na terenie zakładów chemicznych Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Na skutek eksplozji zawaliła się część hali. Dwie osoby są ranne. Na miejscu pracują strażacy.

Do wybuchu doszło wieczorem na terenie jednej z hal zakładów chemicznych Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu w województwie opolskim. Służby otrzymały zgłoszenie około godz. 18:30. W chwili eksplozji wewnątrz było 5 osób, wszyscy wybiegli na zewnątrz jeszcze przed przyjazdem strażaków.



Dwie poszkodowane osoby są już pod opieką ratowników medycznych. Obecnie nie ma informacji o tym, aby ich życie mogło być zagrożone.

Eksplozja była tak silna, że hala o wymiarach 130 na 25 metrów i wysokości 12 metrów runęła, a jej konstrukcja została uszkodzona na odcinku kilkudziesięciu metrów.

Moment wybuchu został uchwycony na nagraniu z monitoringu zainstalowanego na pobliskim budynku.





Co wybuchło?

Wewnątrz hali gromadzony był magnez i to on najprawdopodobniej mógł eksplodować. Obecnie nie wiadomo jednak, co mogło doprowadzić do wybuchu.

Po eksplozji na szczęście nie doszło do pożaru. Niewielkie źródła ognia już ugaszono, a część strażackich wozów wycofano. Na miejscu są 4 wozy strażackie.

Obecnie nie ma informacji o tym, aby poza 5 osobami, ktoś jeszcze był wewnątrz hali przed eksplozją. Na miejsce jedzie już jednak specjalna strażacka grupa poszukiwawcza z psem, która będzie sprawdzać gruzowisko. Są to standardowe działania w takich sytuacjach - przekazał naszemu reporterowi jeden ze strażaków.