Tłumy zdezorientowanych pasażerów czekają na swój pociąg na Dworcu Głównym w Krakowie. Z powodu braku zasilania składy wyjeżdżające ze stolicy Małopolski mają gigantyczne opóźnienia. "Nie wiemy, co robić" – skarżą się słuchacze, którzy dzwonią do nas na Gorącą Linię RMF FM.

Utrudnienia na kolejowym Dworcu Głównym w Krakowie potwierdza w rozmowie z RMF FM Piotr Hamarnik z Zespołu Prasowego PKP PLK. Na stacji przez wiele godzin nie było zasilania. Przywrócono je ok. godziny 7:00. Odprawiamy wszystkie pociągi dalekobieżne. Są natomiast duże zmiany w rozkładowej jeździe pociągów. Do godzin południowych będziemy starali się to przywracać do naturalnego biegu - powiedział nam.

Z nieustalonych dotychczas przyczyn przeciągnęły się prace modernizacyjne prowadzone tej nocy na dworcu. To nie jest pocieszeniem dla pasażerów, bo przywracanie rozkładowych połączeń na torach na pewno potrwa.

Jest wielka awaria, są tłumy ludzi, nie wiemy, co robić - skarżył nam się jeden z pasażerów. Dworzec jest totalnie sparaliżowany. Wszystkie przyjazdy i odjazdy są opóźnione lub całkowicie odwołane - alarmował nas słuchacz Kamil.

Największe opóźnienia mają pociągi Intercity Przemyślanin i Chopin. Pierwszy skład ze Świnoujścia do Przemyśla o godz. 7:00 miał 124 minuty spóźnienia, drugi Chopin, jadący ze stacji Petrovice u Karvine do Warszawy Wschodniej, opóźniony był o 112 minut. Opóźnione są składy przewozów regionalnych z Krakowa na Śląsk.

Jak usłyszeliśmy w PKP PLK, pociągi Intercity będą sukcesywnie odprawiane po przywróceniu zasilania. Natomiast pociągi regionalne są przekierowywane do stacji Kraków Płaszów.

