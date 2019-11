Pijany Meksykanin osobowym busem przewoził - zamiast 8 - aż 16 pasażerów. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek po rutynowej kontroli drogówki ze Środy Wielkopolskiej. Pasażerów ukarano mandatami.

O nietypowej kontroli drogowej poinformował w poniedziałek rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.



"Policjanci z drogówki mają zagadkę. Ilu Meksykanów mieści się w oplu? Odpowiedź - siedemnastu. Jeden z nich, kierowca, na domiar pijany. Trochę ich żal, bo przyjechali zarobić na życie. Z drugiej jednak strony ciekawe, co na to ich pracodawca?" - napisał na Twitterze Borowiak.



Asp. sztab. Michał Szymurski z KPP w Środzie Wielkopolskiej tłumaczył, że do zatrzymania mężczyzny doszło w poniedziałek rano.



Podczas patrolu drogi nr 11, policjanci ujawnili pojazd bus, marki opel, i zauważyli, że znajduje się w nim duża liczba osób w kamizelkach pracowniczych. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że w środku znajduje się 17 osób, w tym kierowca - powiedział.



Jak dodał, mężczyzna kierujący pojazdem został przebadany na zawartość alkoholu we krwi - i jak się okazało - miał ok. 0,6 promila alkoholu.



Kierowca został zatrzymany, a pasażerowie zostali ukarani mandatami karnymi za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa w trakcie jazdy. Kierowca, po wytrzeźwieniu, zostanie przesłuchany w obecności biegłego tłumacza i wówczas zostaną mu przedstawione zarzuty - podkreślił.



Zatrzymany pojazd dostosowany jest do przewozu dziewięć osób. W trakcie kontroli okazało się, że pasażerowie siedzieli ściśnięci m.in. na drewnianych taboretach.



Szymurski zaznaczył, że wszystkie osoby, które podróżowały pojazdem, były pochodzenia meksykańskiego. Dodał, że osoby te przebywają w Polsce legalnie, na wizach pracowniczych.