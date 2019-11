W Sejmie zebrali się senatorowie Koalicji Obywatelskiej, którzy spotykają się liderem Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną.

Spotkanie klubu senackiego KO z liderem PO / Andrzej Grygiel / PAP

Gdy większość senacka wynosi 51 senatorów, to trzeba się zbierać i rozmawiać. Tak trudny moment ukonstytuowania się Senatu wymaga współpracy, polityka jest dziełem zbiorowym - powiedział dziennikarzom przed spotkaniem senator Kazimierz Ujazdowski, pytany o cel spotkania.



Jutro rano mogą być mgły, czy inne utrudnienia komunikacyjne, więc chcieliśmy dzisiaj się spotkać, by przedyskutować sprawy organizacyjne Koalicji Obywatelskiej - mówił z kolei senator Marcin Bosacki.



Zapewnił zarazem, że jest pewny co do sposobu głosowania przy wyborze marszałka Senatu przez wszystkich senatorów KO. Rozmawiałem ostatnio chyba ze wszystkimi senatorami i pomimo wielu, wielu prób, nawet takich dotyczących stanowisk ministerialnych nikt się nie ugnie - zaznaczył.

Borusewicz: "Nie będzie 50 na 50, będzie 51 na 49"