Konwencje wyborcze partii na tydzień przed wyborami samorządowymi, zapowiedź złożenia przez Koalicję Obywatelską wniosku o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji szefa rządu, Marsz Równości w Lublinie i kontrmanifestacja narodowców, którzy starli się z policją, dramatyczne wydarzenia w komendzie policji w Sanoku i - co dla kibiców najistotniejsze - pojedynek biało-czerwonych z Włochami w Lidze Narodów! Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie najważniejszych wydarzeń weekendu i najciekawszych materiałów, jakie pojawiły się na RMF24.pl. Zobaczcie!

Mateusz Morawiecki o sprawie taśm: Mam tutaj certyfikat moralności

"Mam parę refleksji, a jedną z nich jest jaka jest potęga mediów mainstreamowych w Polsce, no zagranicznych, ale to akurat jest inna sprawa" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w programie "Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM", komentując sprawę taśm. "2,5 roku temu te informacje ujrzały światło dzienne, ale nikt się wtedy tym nie zainteresował. Po odpowiednim podpompowaniu to jest temat kampanii. Z prywatnych starych rozmów wyciąga się nieuprawnione wnioski (...) Oczywiście, język jest nieformalny (...). Ja wtedy byłem osobą prywatną, nie byłem politykiem" - dodał premier.



Przeczytaj cały wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim

Mateusz Morawiecki o sprawie taśm: Mam tutaj certyfikat moralności Jarosław Gawłowski /RMF FM



Koalicja Obywatelska chce odwołać Morawieckiego. Schetyna: Kandydatem na premiera będę ja

Zgłoszenie wniosku o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji szefa rządu zapowiedziała w czasie sobotniej konwencji w Poznaniu Koalicja Obywatelska.

Nie może być premierem Polski ktoś, komu udowodniono kłamstwo. Nie może rządzić ktoś, kto mówi: "Ludzie są tacy głupi, że to działa". To było o was, o mnie, o każdym z nas - o pielęgniarce, o kierowcy ciężarówki, nauczycielce, sprzedawcy, u którego robimy zakupy. Wszyscy są dla niego głupi, każdego można oszukać, wykorzystać i wykiwać. Jak trzeba gardzić Polakami, żeby tak o nich mówić? - mówił w czasie konwencji lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Zgłoszenie wniosku o wotum nieufności wobec Rady Ministrów wymaga wskazania kandydata na premiera. Przewodniczący PO był więc pytany przez dziennikarzy po konwencji o to, kogo Koalicja Obywatelska zaproponuje na to stanowisko.

My nie robimy premiera z tabletu, nie traktujemy tego niepoważnie - tak, jak robił to Kaczyński, kiedy prezentował kandydata na premiera z tabletu. Przedstawiciel największej partii opozycyjnej, czyli moja skromna osoba, będzie kandydatem na Prezesa Rady Ministrów - poinformował Grzegorz Schetyna.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>>

Biało-czerwoni vs Squadra Azzurra!

Polscy piłkarze walczą z Włochami w Lidze Narodów: stawką pojedynku na Stadionie Śląskim w Chorzowie jest drugie miejsce w grupie, a więc możliwość dalszej rywalizacji w rozgrywkach.

W porównaniu z czwartkowym, przegranym 2:3 spotkaniem w Portugalią selekcjoner Jerzy Brzęczek wprowadził w wyjściowej "11" naszej kadry aż sześć zmian! Najbardziej zmieniła się linia pomocy.

Pierwszy gwizdek na Śląskim - o godzinie 20:45.

WYNIK NA ŻYWO MOŻECIE SPRAWDZAĆ TUTAJ! >>>>

Polska - Włochy w Lidze Narodów: Gramy! [WYNIK NA ŻYWO] Biało-czerwoni mierzą się z Włochami w Lidze Narodów! W porównaniu z czwartkowym, przegranym 2:3 spotkaniem w Portugalią Jerzy Brzęczek wprowadził w wyjściowej "11" naszej kadry aż sześć zmian. Najbardziej zmieniła się linia pomocy. Śledźcie z nami wydarzenia na Stadionie Śląskim w... czytaj więcej

SLD obiecuje walkę o finansowanie in vitro. "Będziemy je wprowadzali wszelkimi metodami"

Wszędzie tam, gdzie SLD będzie miało w samorządach wpływ na władzę, będzie proponować wsparcie finansowe dla tych par, które chcą leczyć niepłodność metodą in vitro - zapowiedział w Białymstoku przewodniczący Sojuszu Włodzimierz Czarzasty.

Wszędzie, gdzie będziemy mieli wpływ na rządy, będą środki na in vitro. I to jest dla nas bardzo ważna sprawa, bo inne kraje już sobie z tym radzą. Bo to jest kwestia cywilizacyjna. Nie można in vitro mieszać z kwestią ideologii. Medycyny nie można absolutnie mieszać z ideologią, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie - przekonywał lider SLD.

Deklaracja padła w czasie krajowej konferencji programowej Sojuszu "Powszechny program in vitro dla Polski", podczas której Włodzimierz Czarzasty i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberadzki wspierali prof. Mariana Szamatowicza - twórcę polskiego in vitro, obecnie "jedynkę" na liście SLD w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego w okręgu białostockim.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>>

Morawiecki: W Krakowie mieliśmy już królową Jadwigę, teraz czas na prezydent Wassermann

Walka ze smogiem i budowa metra - te, między innymi, pomysły przedstawiła w czasie konwencji regionalnej PiS w Krakowie kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta tego miasta Małgorzata Wassermann.

Jak przekonywała: Krakowa nie stać dłużej na to, aby nie mieć metra.

Kandydaturę Wassermann poparli Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński.

Mieliśmy już w Krakowie królową Jadwigę, teraz najwyższy czas na panią prezydent Małgorzatę Wassermann - oświadczył szef rządu, a prezes PiS przekonywał: Sądzę, że nie tylko w Krakowie, ale w Polsce nie ma osoby równie dobrze przygotowanej do tego, żeby to zrobić (rządzić Krakowem) - zarówno pod względem intelektualnym, merytorycznym, jak i pod względem moralnym - jak właśnie pani poseł, pani mecenas.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>>

"Konwój wstydu". Akcja PO o Mateuszu Morawieckim

Platforma Obywatelska zainaugurowała w niedzielę kolejną akcję pod hasłem "Konwój wstydu" - tym razem poświęconą premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. W całym kraju mają pojawić się mobilne billboardy z wizerunkiem szefa rządu.

Jak przekonywał na konferencji prasowej poseł PO Marcin Kierwiński, akcja ma pokazywać, "jaki naprawdę jest Mateusz Morawiecki, jakim jest człowiekiem".

Miał być nowoczesnym technokratą, który jest wrażliwy społecznie. Jest natomiast czarnym kapitalistą, który gardzi ludźmi, pogardzał klientami swojego banku, pogardza także mieszkańcami naszego pięknego kraju - mówił polityk.

Jak dodał, Platforma nie pozwoli na to, by taki człowiek dłużej był premierem.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>>

/Profil posła Mariusza Witczaka /Twitter

Przez Lublin przeszedł Marsz Równości. Policjanci zostali zaatakowani przez narodowców

W sobotę przez Lublin przeszedł pierwszy Marsz Równości. Tak jak się spodziewano, atmosfera podczas wydarzenia była bardzo napięta. Wydarzenie zaczęło się od próby zablokowania marszu przez środowiska narodowe rozpoczął. Policja oddzieliła obie grupy demonstrantów kordonem i skierowała Marsz Równości inną trasą. Doszło do starć. Narodowcy atakowali policjantów. Kilkadziesiąt zostało zatrzymanych przez mundurowych.

Pokazaliście, że Lublin jest wolny od faszyzmu- powiedział organizator Marszu Równości Bartosz Staszewski. Przeszliśmy. Pierwszy Marsz Równości przeszedł przez Lublin. Jest to dla nas wielkie święto - mówił Staszewski.



Narodowcy atakują policję petardami Krzysztof Kot, RMF FM

W niedzielę poinformowano, że podczas zabezpieczenia Marszu Równości w sobotę w Lublinie rannych zostało 8 policjantów. Zatrzymano 21 osób ; 16 z nich będzie doprowadzonych do prokuratury.



PRZECZYTAJ WIĘCEJ O MARSZU RÓWNOŚCI W LUBLINIE



Mężczyzna z granatem w komendzie policji w Sanoku. Negocjacje trwały 2 godziny

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielne popołudnie w komendzie policji w podkarpackim Sanoku. Do budynku wszedł mężczyzna trzymający w ręku granat. Początkowo odmawiał oddania go funkcjonariuszom, negocjacje trwały blisko dwie godziny. Ostatecznie policjantom udało się przekonać 30-latka do oddania granatu, mężczyzna został zatrzymany.

Motywy jego działania są ustalane.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>>

Dzielna Julka potrzebuje pomocy. "Nie ma dnia ani godziny, w której nie drżymy o to, co się wydarzy za chwilę"

Półtora roku temu Julka i jej rodzice usłyszeli diagnozę - złośliwy guz pnia mózgu DMG. Mimo fatalnych prognoz, dziewczynka czuje się lepiej i dzielnie walczy . W tym roku poszła do pierwszej klasy. "Mamy nadzieję, że niebawem pojawi się kolejna terapia, która ostatecznie pomoże nam wygrać najważniejszą walkę w życiu - walkę o życie naszego dziecka" - piszą rodzice.

PRZECZYTAJ, JAK MOŻESZ POMÓC JULCE!



W akcję pomocy Julce zaangażował się Marek Piekarczyk / materiały prasowe /

Sukces Igi Świątek: Wywalczyła złoto Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich!

Sukces polsko-słoweńskiego duetu tenisowego na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich: Iga Świątek i Kaja Juvan wywalczyły w Buenos Aires złoty medal!

W finale turnieju debla stoczyły ciężki bój z Japonkami Yuki Naito i Naho Sato i ostatecznie triumfowały 6:7 (5-7), 7:5, 10-4!

Ten rok układa się 17-letniej Idze Świątek wyśmienicie. W lipcu triumfowała w juniorskim Wimbledonie. W czerwcu razem z Amerykanką Caty McNally sięgnęła po tytuł w deblu we French Open.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT >>>>

Denis Urubko dla RMF FM: Mam plany na następnych 20 lat!

Teraz wspinaczka w Patagonii, a później wejście latem nową drogą na Gaszerbruma II i zimowa wyprawa na Broad Peak - to najważniejsze z najbliższych celów Denisa Urubko. Słynny himalaista niedawno wyznaczył nową drogę na Uszbie na Kaukazie, ale już planuje kolejne wyprawy. W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem przyznaje: "Mam takich planów dużo - na następnych 20 lat!"



PRZECZYTAJ CAŁY WYWIAD Z DENISEM URUBKO

Denis Urubko dla RMF FM: Mam plany na następnych 20 lat! Teraz wspinaczka w Patagonii, a później wejście latem nową drogą na Gaszerbruma II i zimowa wyprawa na Broad Peak - to najważniejsze z najbliższych celów Denisa Urubko. Słynny himalaista niedawno wyznaczył nową drogę na Uszbie na Kaukazie, ale już planuje kolejne wyprawy. W rozmowie z... czytaj więcej

Czy owoce są dobre na wszystko? Niekoniecznie. Fruktoza omija ośrodek sytości

Ciastka, słodycze, czekolada. Niemal każdy zdaje sobie sprawę, że nie powinniśmy z nimi przesadzać. Jak wygląda to w praktyce? To już inna sprawa. Warto przy okazji pamiętać i o tym, że owoce, które tak zachwala część dietetyków, również zwierają cukier. Inny, ale jednak. To fruktoza.

Z fruktozą jest jeszcze jeden problem. "Pomija ośrodek sytości w mózgu" - mówi w rozmowie z Urszulą Gwiazdą doktor Karol Kukowka. Co to oznacza? Możemy zjadać całe kilogramy owoców, a do tego zwykłe śniadania, obiady i kolacje i wciąż będziemy głodni.

PRZECZYTAJ ROZMOWĘ URSZULI GWIAZDY Z DOKTOREM KAROLEM KUKOWKĄ >>>>

Krzysiu, nie odchodź!

Krzysiu, nie odchodź! Chciałbym tak krzyknąć, gdybym był kibicem Genoi, ale też jako kibic reprezentacji Polski i wielki fan talentu Krzysztofa Piątka. Przeglądając dziś Twittera, zobaczyłem, że klub z Genui żąda za tego młodego człowieka już 50 milionów euro! Taka kwota może zawrócić w głowie, ale władze klubu nie chcą wypuścić Piątka aż do letniej przerwy. I bardzo dobrze! - pisze na blogu dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Paweł Pawłowski.

PRZECZYTAJCIE KONIECZNIE! >>>>

"Upadek niemieckiego futbolu". Niemcy pogrążeni przez Holandię w Lidze Narodów

Leroy Sane nie krył swojego rozczarowania / Sascha Steinbach / PAP/EPA

Holandia wygrała w Amsterdamie z Niemcami 3:0 w najciekawszym sobotnim meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Goście pozostają bez zwycięstwa i zajmują ostatnie miejsce po dwóch spotkaniach grupy A1. Prowadzi Francja z czterema punktami, "Oranje" mają trzy. Po tym spotkaniu niemiecka prasa nie szczędziła krytycznych komentarzy wobec Joachima Loewa i piłkarzy. "Od klęski na mundialu nic nie idzie w dobrą stronę. Rok 2018 pozostanie rokiem upadku futbolu niemieckiego" - ocenia tygodnik "Focus", a "Tageszeitung" stwierdza: "Debata nad utrzymaniem na stanowisku Joachima Loewa rozpocznie się od nowa. I selekcjoner to wie".

CZYTAJ WIĘCEJ O SPOTKANIU W AMSTERDAMIE