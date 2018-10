Od próby zablokowania przez środowiska narodowe rozpoczął się w sobotę Marsz Równości w Lublinie. Policja oddzieliła obie grupy demonstrantów kordonem i skierowała Marsz Równości inną trasą. "Pokazaliście, że Lublin jest wolny od faszyzmu" – powiedział organizator Marszu Równości Bartosz Staszewski. "Przeszliśmy. Pierwszy Marsz Równości przeszedł przez Lublin. Jest to dla nas wielkie święto" – mówił Staszewski. 16 osób zostało zatrzymanych przez policję. Dwóch policjantów zostało niegroźnie rannych.

Marsz Równości w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Uczestnicy Marszu Równości zgromadzili się najpierw na Placu Zamkowym, natomiast na ulicy Zamkowej, biegnącej wiaduktem obok Placu Zamkowego, zgromadzili się przeciwnicy marszu - kontrmanifestacja środowisk narodowych.

Przeciwnicy Marszu Równości usiłowali zablokować marsz już na początku, gromadząc się przy wejściu z Placu Zamkowego w ulicę Kowalską, którędy miał iść Marsz Równości. Policja oddzieliła obie grupy demonstrantów kordonem i skierowała Marsz Równości inną drogą.



Kolejna próba zablokowania marszu miała miejsce przy skrzyżowaniu ulic Lubartowskiej i Świętoduskiej. Policja wzywała blokujących ich do rozejścia się, ponieważ zgromadzenie w tym miejscu jest nielegalne. Przeciwnicy marszu nie posłuchali, wykrzykiwali stronę uczestników Marszu Równości: "Lublin miastem bez dewiacji!", "Zakaz pedałowania!", obrzucali wulgarnymi wyzwiskami. Trzymali oni transparenty z napisami: "Chłopak dziewczyna normalna rodzina. Młodzież Wszechpolska", "Rodzina fundamentem cywilizacji. Kozi gród na zawsze wolny od dewiacji. ONR", "Homoseksualizm i przestępczość. Homoseksualiści byli dwa razy częściej skazywani za przestępstwa seksualne. Homoseksualiści byli cztery razy częściej skłonni dopuścić się zabójstwa. www.zycierodzina.pl", "Byłam narażona na jawne czynności seksualne takie jak sodomia, seks grupowy, nagość, pornografia, sadomasochizm' Dawn Stefanowicz, wychowana przez gejów".

Policja użyła granatów hukowych, gazu łzawiącego i armatki wodnej aby przerwać blokadę. W stronę policjantów poleciały kamienie i okrzyki "Zomowcy!", wulgaryzmy. Trasa marszu ponownie została zmieniona - Marsz przeszedł ulicą Świętoduską do Krakowskiego Przedmieścia. Dalej pochód poruszał się wyznaczoną trasą.

Zgromadzenie zakończyło się na Placu Teatralnym. Kontrmanifestanci wykrzykiwali "Lublin miastem bez dewiacji!", "Zboczeńcy!"

Marsz Równości w Lublinie / Krzysztof Kot / RMF FM

Uczestnicy Marszu Równości na czele pochodu nieśli baner z napisem "I Marsz Równości w 100-lecie niepodległości". Trzymali baloniki w różnych kolorach, tęczowe flagi oraz transparenty z napisami: "Wolność jest wtedy, kiedy się nie boisz", "Nie trwóżcie się! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele ... "Grupa chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza", "Let your tru colors shine", "Lublin przeprasza za wojewodę homofoba i prezydenta tchórza", "Miłość to prawo człowieka", "Za miłość waszą i naszą", "Praw osób tras prawami człowieka".

Przeciwnicy marszu trzymali transparenty z napisami: "Chłopak dziewczyna normalna rodzina. Młodzież Wszechpolska", "Rodzina fundamentem cywilizacji. Kozi gród na zawsze wolny od dewiacji".

Uczestnicy Marszu w przemówieniach na jego zakończenie podkreślali znaczenie równości i szacunku dla drugiego człowieka. Mamy prawo do swobód obywatelskich, dlatego jesteśmy tu dziś pod naszym hasłem: I Marsz Równości w 100-lecie niepodległości. Niepodległość, szacunek, patriotyzm to jest miłość do drugiego człowieka, o to na wszystkim tutaj chodzi - powiedział Staszewski. Pokazaliście, że Lublin jest wolny od faszyzmu - dodał.



Staszewski mówił dziennikarzom, że przejście pierwszego Marszu Równości przez Lublin "to wielkie święto". Podkreślił, że choć pochód spotkał się z wrogością, to on jest przekonamy, że "nie wszyscy lublinianie są tacy". Było też wiele pozytywnych reakcji - zaznaczył.



Przedstawicielka Fundacji Wiara i Tęcza skupiającej chrześcijan LBGTQ podkreślała, że chrześcijaństwo to miłość bliźniego. Żadne przykazanie nie jest ważniejsze. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Lublin miastem miłości - mówiła.

To, że nie doszło do dramatu zawdzięczamy wyłącznie sprawnemu działaniu policji i profesjonalnemu zarządzaniu akcją policyjną przez dowódcę - stwierdził prezydent Lublina Krzysztof Żuk.











Prezydent zakazał, sąd uchylił decyzję

Zapowiedź organizacji marszu wywołała protesty działaczy PiS, środowisk narodowych, katolickich, którzy domagali się od prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka zakazu organizowania tej manifestacji. Prezydent Lublina w oparciu m.in. o opinię policji mówiącą, że spotkanie uczestników Marszu Równości i kontrmanifestacji mogłoby doprowadzić do konfliktu, co może być zagrożeniem mieszkańców, wydał we wtorek zakaz obu zgromadzeń, ze względów bezpieczeństwa. Powołał się na przepis ustawy Prawo o zgromadzeniach, który umożliwia wydanie zakazu, gdy zgromadzenie może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Organizatorzy obu manifestacji odwołali się do Sądu Okręgowego w Lublinie, który w środę utrzymał w mocy decyzję prezydenta o zakazie. Na to postanowienie złożone zostały zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który ostatecznie w piątek uchylił zakaz. Sąd uznał m.in. że wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie i jej ograniczanie powinno być traktowane jako wyjątek. Podkreślił też że to na władzach państwowych ciąży obowiązek zapewnienia pokojowego charakteru zgromadzenia i zagwarantowania ochrony jego uczestnikom.

Żuk powołał specjalny sztab kryzysowy do monitorowania sytuacji w związku z Marszem Równości i kontrmanifestacją.