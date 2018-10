Sukces polsko-słoweńskiego duetu tenisowego na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich: Iga Świątek i Kaja Juvan wywalczyły w Buenos Aires złoty medal! W finale turnieju debla stoczyły ciężki bój z Japonkami Yuki Naito i Naho Sato i ostatecznie triumfowały 6:7 (5-7), 7:5, 10-4!

Iga Świątek podczas lipcowego turnieju ITF Advantage Cars Prague Open 2018 / Bartłomiej Zborowski / PAP





Brzęczek: Jesteśmy świadomi presji "Jesteśmy w momencie budowania drużyny, ale w każdym meczu gramy o zwycięstwo. Motywować zespołu nie trzeba. Jesteśmy świadomi presji. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężkie zadanie czeka nas w Chorzowie" - powiedział trener polskich piłkarzy Jerzy Brzęczek przed niedzielnym meczem z... czytaj więcej

Ten rok układa się 17-letniej Idze Świątek wyśmienicie.





W lipcu triumfowała w juniorskim Wimbledonie. Był to już drugi jej tytuł wielkoszlemowy w tej kategorii wiekowej - ale pierwszy zdobyty w singlu. Wcześniej, w czerwcu, sięgnęła po tytuł w deblu: razem z Amerykanką Caty McNally triumfowała we French Open. W grze pojedynczej natomiast dotarła na paryskich kortach do półfinału.

Wcześniej w finale debla zaprezentowała się w turnieju wielkoszlemowym raz: w ubiegłorocznym Australian Open w parze z Mają Chwalińską. Wtedy jednak Polski musiały uznać wyższość przeciwniczek.

Czwarty medal biało-czerwonych w Buenos Aires!

Złoty medal Igi Świątek na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich to czwarty krążek wywalczony przez biało-czerwonych w stolicy Argentyny.

Wcześniej na podium stawali nasi pływacy. Srebrny medal zawiesił na szyi startujący na 100 m stylem dowolnym Jakub Kraska. Brązowe krążki wywalczyli zaś Jan Kałusowski na 200 m stylem klasycznym i sztafeta 4x100 m stylem zmiennym w składzie: Kraska, Kałusowski, Jakub Majerski i Bartłomiej Koziełko.

W sumie w 3. Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, które potrwają do 18 października, występuje 69 reprezentantów Polski.