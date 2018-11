Komisja śledcza ws. afery KNF? "Trzeba wyjaśnić okoliczności tej sprawy" - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Bronisław Komorowski. Zdaniem byłego prezydenta, moment jest zły, bo PiS nie dopuści do powstania takiej komisji, ale według Bronisława Komorowskiego: popełnia błąd.

Gość Marcina Zaborskiego o ewentualnym starcie Donalda Tuska w wyborach prezydenckich mówi: jest pewna logika wyborcza, którą każdy powinien uszanować

Kiedy Donald Tusk powinien powiedzieć, że chce powalczyć o Pałac Prezydencki? Wtedy, kiedy uzna to za stosowane - opowiada Bronisław Komorowski.

Wydaje mi się, że jest pewna logika wyborcza, którą każdy powinien uszanować. Realna ocena szans w wyborach prezydenckich, powinna być dokonana po wyborach, które jeszcze są przed nami - podkreśla były prezydent.



Bronisław Komorowski pytany, czy rozmawiał z szefem PO Grzegorzem Schetyną o swoim, ewentualnym kandydowaniu do PE odpowiada: nie rozmawiałem.

Rozmowa na ten temat się należy się temu, kto przyjdzie z taką propozycją - dodaje gość Marcina Zaborskiego.

Marcin Zaborski, RMF FM: Naszym gościem jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dobry wieczór.



Bronisław Komorowski: Dobry wieczór panu i witam Państwa.



Dzwonił już Grzegorz Schetyna z pytaniem, czy kupić panu bilet do Brukseli?



A dlaczego miałby dzwonić? Nie bardzo rozumiem...



Zapowiadał w naszym studiu...



Po pierwsze, wie pan, dlatego że ja sobie sam bilety kupuję, jeżeli lecę do Brukseli.



No dobrze, mówił o tym, że będzie z panem rozmawiał i pytał, czy jest pan zainteresowany kandydowaniem do Parlamentu Europejskiego.



Nie było takiej rozmowy.



A jest pan zainteresowany?



Jeżeli pan pozwoli, to lepiej Grzegorzowi Schetynie odpowiem na to pytanie...



"Ja jestem emerytem politycznym, ale jak zagrają hejnał, to jak stary koń ułański pójdę do ataku" - tak pan zwykł mawiać. To jest ten moment, kiedy grają do ataku?



Wie pan, nie do ataku, dzisiaj trzeba się bardzo skutecznie bronić i jest Polskę przed kim i przed czym bronić. Więc ja jestem aktywny na miarę moich możliwości. Zarówno jeśli chodzi o prowadzenie instytutu, jak i wspieranie partii opozycji demokratycznej, co robię z głębokim przekonaniem, jeżdżąc po całej Polsce.



