Obserwatorzy ONZ stwierdzili, że podczas ostrzału Charkowa 2 stycznia użyto północnokoreańskich rakiet balistycznych serii Hwasong-11, co narusza embargo na dostawy broni z KRLD - poinformował Reuters. Brytyjska księżna Zofia - żona najmłodszego brata króla Karola III, księcia Edwarda - złożyła w poniedziałek niezapowiadaną wizytę na Ukrainie. To pierwsza osoba z rodziny królewskiej, która odwiedziła ten kraj od początku wojny. Wtorek to 797. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 30.04.2024 r.

Brytyjska księżna Zofia - żona najmłodszego brata króla Karola III, księcia Edwarda - złożyła w poniedziałek niezapowiadaną wizytę na Ukrainie - przekazał po jej zakończeniu Pałac Buckingham. Jest ona pierwszą osobą z rodziny królewskiej, która odwiedziła ten kraj od początku wojny. Jak przekazał Pałac Buckingham, wizyta miał na celu "okazanie solidarności z kobietami, mężczyznami i dziećmi dotkniętymi wojną". Była to kontynuacja działań księżnej Zofii na rzecz osób będących ofiarami przemocy seksualnej związanej z konfliktami zbrojnymi. 59-letnia księżna spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i pierwszą damą Oleną Zełenską. Odwiedziła także katedrę w Kijowie oraz miejscowość Bucza, gdzie w masowych grobach pochowane zostały ofiary rosyjskiej agresji. W brytyjskiej ambasadzie w Kijowie rozmawiała z ofiarami przemocy seksualnej ze strony rosyjskich wojsk. 05:25 Obserwatorzy ONZ stwierdzili, że podczas ostrzału Charkowa 2 stycznia użyto północnokoreańskich rakiet balistycznych serii Hwasong-11, co narusza embargo na dostawy broni z KRLD - poinformował Reuters. Według agencji na początku kwietnia trzech obserwatorów północnokoreańskich sankcji ONZ odwiedziło Ukrainę, aby sprawdzić wrak rakiety, którą Rosjanie atakowali Charków. Nie znaleźli żadnych dowodów na to, że rakieta została wyprodukowana przez Rosję.

Zidentyfikowali ją natomiast jako północnokoreańską rakietę balistyczną Hwasong-11, która została po raz pierwszy publicznie przetestowana w Pjongjangu w 2019 r. Od 2006 r. oficjalnie Korea Północna podlega sankcjom ONZ ze względu na rozwój produkcji rakiet balistycznych i programy nuklearne.

Magdalena Partyła