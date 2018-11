Policjanci z Kartuz na Pomorzu wyjaśniają, czy w jednej z miejscowości ktoś próbował porwać 15-letnią dziewczynę. Szukają ciemnego samochodu i ewentualnych świadków zdarzenia.

Policjanci z Pomorza szukają ciemnego auta. Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do próby porwania miało dojść z zeszły piątek o poranku, w miejscowości Widlino w gminie Żukowo.

Według matki 15-latki, która powiadomiła policję, do zdarzenia miało dojść w pobliżu przystanku, gdy nastolatka czekała na autobus do szkoły. Miał ją zaczepić nieznany mężczyzna i wciągnąć do samochodu - bezskutecznie.



Policja sprawdza teraz nagrania z okolicznych kamer, także tych prywatnych - szuka dowodów, które być może pomogą ustalić przebieg zdarzenia, namierzyć ewentualnego sprawcę lub auto, którym mógł się poruszać.