"Wiem, że Polski Związek Narciarski poczynił starania, żeby poprawić system szkolenia (w skokach narciarskich) i żeby tych talentów było coraz więcej. Naszym zadaniem jest przede wszystkim rozwój infrastruktury sportowej, żeby ta młodzież miała gdzie trenować - i to się dzieje" - mówił minister sportu pytany przez Roberta Mazurka o przyszłość skoków narciarskich w naszym kraju.

"Mamuciej skoczni (w Polsce) kompletnie nie trzeba. To nie jest konieczność, żeby akurat tego rodzaju obiekt budować, zresztą nawet sami skoczkowie mówią, że to nie jest potrzebne. My chcemy rozwijać skoki, a nie organizować eventy. Przede wszystkim muszą powstawać obiekty dla młodzieży i to się teraz dzieje" - podkreślał.

"Jest Iga Świątek - myślę, że przyszła gwiazda, na miarę Agnieszki Radwańskiej. Ma wielki potencjał. Jest Hubert Hurkacz. Są inni młodzi zawodnicy. W sporcie nie jest tak, że jesteśmy w stanie wychować zawodnika w rok czy dwa, tutaj trzeba mocno popracować - i wiem, że Polski Związek Tenisowy mocno pracuje nad tym, żebyśmy się kiedyś następców Agnieszki (Radwańskiej) doczekali" - podkreślał Witold Bańka, oceniając kondycję i przyszłość polskiego tenisa.

"Natomiast na pewno w najbliższych latach nie będziemy mieli zawodniczki, która wygra 20 turniejów WTA" - przyznał.

Robert Mazurek, RMF FM: Musimy zacząć od gratulacji dla naszych skoczków, prawda?

Witold Bańka: Zdecydowanie

tak. Fantastycznie rozpoczęty sezon przez naszą drużynę. Jestem przekonany, że

to będzie naprawdę piękny sezon i skończy się medalem na mistrzostwach świata.

Ja się uśmiecham, bo zawsze, jak pan przychodzi, kłaniamy się nisko, że skoczkowie, że świetnie...

Gratulujemy.

No tak.

Takie życie.

Fajnie akurat, w skokach jesteśmy potęgą. A nie martwi pana tylko to, że z młodych mamy tylko jednego i to też nie nastolatka - Jakub Wolny? Reszta to panowie już - nikomu wieku nie wyliczając - po trzydziestce w zasadzie.

Związek też poczynił starania, żeby poprawić system szkolenia i żeby coraz więcej było tych talentów. Naszym zadaniem jest przede wszystkim rozwój infrastruktury tak, żeby ta młodzież miała gdzie trenować. To się też dzieje.

Rozwój infrastruktury.

Sportowej oczywiście.

To może byśmy np. mamucią skocznię zbudowali?

Nie, mamuciej kompletnie nie trzeba, ale małą, średnią krokiew modernizujemy.

Dlaczego nie trzeba mamuciej?

To nie jest konieczność, żeby tego rodzaju obiekt budować. Zresztą nawet sami skoczkowie mówią, że to nie jest potrzebne.

To jest widowiskowe - leci 200 metrów.

No tak, ale chcemy rozwijać skoki, a nie organizować eventy. Swego czasu pojawiła się taka koncepcja, żeby zorganizować turniej skoków na Stadionie Narodowym...

W Warszawie była przecież skocznia dawno, dawno temu.

Przede wszystkim muszą powstawać obiekty dla młodzieży. To się teraz dzieje. W Chochołowie niedawno otwarta skocznia, mała i średnia krokiew modernizowana. W planach kolejne obiekty. Naprawdę, tu się dużo zmienia.

Gdzie będą kolejne?

Też w okolicach Zakopanego i Szczyrku.

A dlaczego? Nie można by w Górach Świętokrzyskich, proszę państwa, naprawdę? Też góry.

Tam była kiedyś - chyba w Kieleckim - skocznia narciarska. Tak się przyjęło, że jednak najwięcej tej młodzieży mamy na południu.

Nie, młodzież mamy wszędzie, tylko tam mamy skocznie.

Tych, którzy chcą trenować skoki oczywiście.

Gdzie mają trenować, przepraszam? Na górce pod domem?

Skupmy się na tej infrastrukturze sportowej na południu.

Panie ministrze, skoro się tak cieszymy to teraz troszkę dziegciu to tej beczki miodu. Trzy mecze z rzędu przegrała reprezentacja piłkarska - mistrzostwa świata wyszły nam - powiedziałbym - lekko, tak troszkę bokiem. Gdzie my jesteśmy? Co się dzieje?

Jest też tak, że jestem przeciwnikiem tego, żeby panikować.

Nikt nie panikuje.

To dopiero początek przygody trenera Bręczka z reprezentacją. Dajmy trochę czasu. Problemem też jest, że tak de facto trener Brzęczek nie jest trenerem tylko selekcjonerem. Selekcjoner reprezentacji ma tych chłopaków na dzień, dwa dni przed meczem. Generalnie chodzi o to, żeby ich ustawić taktycznie, wyselekcjonować, a nie przygotowywać - to jest zadanie trenerów klubowych.

Ale tak było zawsze.

Tak, dlatego tutaj trzeba troszeczkę więcej czasu, żeby trener się z tą drużyną zgrał, zrozumiał, żeby się dotarli. Trener Nawałka też nie miał łatwego początku z reprezentacją. Spokojnie.

A i skończył, powiedziałbym, nie najlepiej.

Ale to było dobrych 5 lat, naprawdę naszej reprezentacji. Nie patrzmy na przygody trenera Nawałki z reprezentacją przez pryzmat ostatniego mundialu.

Było coś na rzeczy w tym, co pisała prasa, o konfliktach w drużynie?

Nie mam wiedzy w tym zakresie żadnej, jeśli chodzi o ewentualne konflikty w drużynie, więc ciężko mi tutaj spekulować.

Dobrze, to panie ministrze, wzruszające chwile mieliśmy z Agnieszką Radwańską. No i właśnie - jej nie ma - wczesna sportowa emerytura. Jak próbowałem się dowiedzieć, gdzie jesteśmy w Pucharze Davisa to nie mogłem tego rozkminić. Wyszło na to, że jesteśmy w 69. miejscu na świecie.

W rankingu tak.

Panie ministrze, jesteśmy na 36., jeśli chodzi o liczbę ludności. Umówmy się, ci, którzy nas wyprzedzają, to takie sportowe potęgi jak Indonezja.

Jest Iga Świątek, myślę, że przyszła gwiazda na miarę Agnieszki Radwańskiej. Ma wielki potencjał dziewczyna. Jest Hubert Hurkacz, są też inni młodzi zawodnicy. W sporcie to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie wychować zawodnika w rok czy dwa. Trzeba mocno popracować. Wiem, że tutaj akurat Polski Związek Tenisowy mocno pracuje nad tym, żebyśmy się kiedyś następców Agnieszki doczekali. Na pewno w najbliższych latach nie będziemy mieli zawodniczki. która wygra 20 turniejów WTA, to jest wielka legenda.

Na początek jeden.

Tak, to jest wielka legenda, tylko że Agnieszka kilkanaście lat - bodajże jej kariera w 2005 roku nabrała rozpędu międzynarodowego. To było 13 lat pięknych startów.

Wie pan, że kibice są trochę niecierpliwi. Skoro możemy w skokach narciarskich kasować wszystkich.

W sporcie to nie jest tak prosto. W sporcie cierpliwość to jest ta cnota najważniejsza, żeby osiągnąć sukces.

Życzymy oczywiście sukcesów następcom. Tak samo, jak życzymy zdrowia Ryszardowi Szurkowskiemu.

To prawda.

Wielki, wielki mistrz kolarstwa. Pomoże mu Orlen, to trochę głupio, że trzeba ad hoc organizować pomoc w rehabilitacji pana Ryszarda.

Jest tak, że Fundacja Orlen - wielkie podziękowania dla prezesa Obajtka za szybką reakcję - też jest do tego powołana, do reakcji w takich sytuacjach.





