Po dwóch latach negocjacji w Brukseli podpisana została umowa UE z Wielką Brytanią ws. Brexitu. Ponad 100 tys. ludzi protestowało we Francji przeciwko podwyżkom cen paliw - w Paryżu doszło nawet do zamieszek. Protestowali również Ukraińcy, którzy nie zgadzają się z zaostrzeniem zasad wwozu samochodów zarejestrowanych w krajach trzecich: niezadowoleni zablokowali drogi dojazdowe do przejść granicznych z Polską, co odczuli polscy kierowcy wracający ze Wschodu. W niedzielny wieczór Ukraina pojawiła się jednak na światowych czołówkach z innego powodu: ze względu na napiętą sytuację na Morzu Czarnym. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała, że rosyjskie siły specjalne zajęły trzy jej okręty na tym akwenie. Weekend był również pełen biało-czerwonych sukcesów! Kamil Stoch i Piotr Żyła świetnie zaprezentowali się w zawodach Pucharu Świata w Kuusamo: w sobotę Stoch był drugi, Żyła trzeci - w niedzielę Stoch wylądował na najniższym stopniu podium, a Żyła zakończył konkurs na miejscu 5. Bezkonkurencyjna była za to Roksana Węgiel, która wygrała 16. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji i najciekawszych materiałów mijającego weekendu!

REKLAMA