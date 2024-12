Dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej UW, będzie we wtorek gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM. Porozmawiamy o tym, co upadek reżimu Baszara al-Asada w Syrii oznacza dla rywalizacji mocarstw. Czy Kreml może skupić się na Ukrainie?

Adama Eberhardta zapytamy o znaczenie wydarzeń na Bliskim Wschodzie z perspektywy Polski, Europy i świata. Kto jest największym wygranym w bliskowschodnim chaosie? A kto najbardziej stracił? Czy Rosja może stanąć w obliczu podobnego scenariusza, co Syria?

Wicedyrektora Studium Europy Wschodniej UW zapytamy także o wydarzenia w Rumunii, gdzie Trybunał Konstytucyjny unieważnił pierwszą turę wyborów prezydenckich. Co wydarzenia w kraju UE i NATO oznaczają dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Czy Moskwa doprowadziła do destabilizacji ważnego kraju na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego?

