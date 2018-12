Polska przegrała batalię o warunki międzynarodowego transportu drogowego. Ministrowie do spraw transportu UE przyjęli przepisy, które uderzą w polskich transportowców - to jedna z najważniejszych informacji wtorku. Gorącym tematem były też rozmowy ws. utworzenia sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak ujawnił dziennikarz RMF FM Patryk Michalski, Nowoczesna nie mówi w tej sprawie jednym głosem. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenia wtorku zebraliśmy w naszym podsumowaniu. Przeczytajcie koniecznie!

Coraz bliżej klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie

Platforma Obywatelska do stycznia chce zakończyć rozmowy na temat utworzenia sejmowego klubu z Nowoczesną - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski. Tymczasem Nowoczesna nie mówi w tej sprawie jednym głosem. Połączenia chce Kamila Gasiuk-Pihowicz. Mniej entuzjastyczne podejście ma Katarzyna Lubnauer.



Przyjęto przepisy, które uderzą w polskich transportowców

Polska przegrała batalię o warunki międzynarodowego transportu drogowego. Po ponad 14 godzinach ministrowie do spraw transportu UE przyjęli przepisy, które uderzą w polskich transportowców. Jedyne co się udało wynegocjować, to odrzucenie przepisu, że ciężarówka - po dokonaniu przewozu np. do Francji - musiałaby wrócić pusta, od razu do Polski.



"Polskim przewoźnikom grozi fala bankructw"

"To katastrofa dla polskich przewoźników" - powiedział korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. Jego zdaniem branżę transportową w Polsce czeka teraz fala bankructw po ustaleniach unijnych ministrów w sprawie nowych przepisów międzynarodowego transportu drogowego.



Francuski rząd ustępuje, "żółte kamizelki" nie odpuszczają. "Będzie coraz ostrzej"

Francuski rząd ustępuje po fali masowych protestów: premier Edouard Philippe ogłosił zawieszenie na sześć miesięcy planowanej od 1 stycznia podwyżki akcyzy na paliwo. Zapewnił również, że zimą nie dojdzie do wzrostu cen gazu ani energii elektrycznej.

Jak jednak donosi paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz, wszystko wskazuje na to, że ustępstwa rządu nie położą kresu fali protestów.

"Nie zadowolimy się okruchami ze stołu" - takie stanowisko prezentuje wielu przedstawicieli ruchu "żółtych kamizelek", który już od ponad dwóch tygodni protestuje przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona.

Cytat Jesteśmy coraz bardziej zdesperowani i będziemy protestować coraz ostrzej. Propozycje premiera to mydlenie oczu. Członek ruchu "żółtych kamizelek"

Skoordynowana akcja CBA. Zatrzymano naczelnika Urzędu Skarbowego z Jarosławia i 4 biznesmenów

Naczelnik Urzędu Skarbowego z Jarosławia zatrzymany na stacji paliw przy autostradzie A4 na Podkarpaciu. Czterech biznesmenów na gorącym uczynku przyjęcia łapówki - w Łańcucie. To skoordynowana akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Rzeszowa.



Znamy zarząd spółki odpowiedzialnej za CPK

Dariusz Sawicki, Piotr Malepszak i Michał Wrona - to członkowie zarządu spółki celowej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedstawił ich dziś na konferencji prasowej rządowy pełnomocnik ds. CPK, Mikołaj Wild. Jak wyjaśnił, będą oni kierować realizacją komponentu lotniczego, infrastrukturą kolejowo-drogową oraz finansami. "Udało się nam zgromadzić najlepszych ekspertów na polskim rynku" - podkreślił Wild.

Prezesem zawiązanej 12 października spółki celowej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego jest Jacek Bartosiak. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 listopada 2018 r. Do jej kluczowych zadań należy realizacja i koordynacji programu inwestycyjnego największego projektu infrastrukturalnego w historii Polski.

Mularczyk: Raport o stratach wojennych będzie gotowy w przyszłym roku

Raport o stratach wojennych będzie gotowy w przyszłym roku, ma być przygotowany na początek roku - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, pytany o sprawę ewentualnych reparacji od Niemiec. Ten raport ma być solidny, rzetelny, ma być przetłumaczony na język angielski i niemiecki. Nie mogą się tu znaleźć błędy i nieścisłości. Unikam deklaracji co do konkretnego terminu - dodał.

Raport jest potrzebny, bo on pokaże skalę zniszczenia materialnego i osobowego. On pokaże jak Polska mogłaby wyglądać, gdyby nie było II wojny światowej. On pokaże, że zostaliśmy zepchnięci na zupełnie inną trajektorię rozwoju gospodarczego i demograficznego. Pokaże również, że Niemcy nigdy nie zapłacili Polsce żadnych odszkodowań - mówił gość Marcina Zaborskiego.

Protest pracowników szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie

"Konsolidacja zagraża chorym", "Nie dla dzikiego łączenia szpitali" - pod takimi hasłami protestuje część pracowników przed szpitalem Dzieciątka Jezus w Warszawie. Szpital ma być połączony z centralnym szpitalem klinicznym przy Banacha i Szpitalem Pediatrycznym. To plany rektora Uniwersytetu Medycznego, by zrestrukturyzować dług wszystkich trzech szpitali, który teraz wynosi ponad 850 milionów złotych.



Były zarząd spółki-córki Enei z zarzutami. Narazili ją na wielomilionowe straty

Były zarząd państwowej spółki Enea Wytwarzanie - prezes i dwóch wiceprezesów - z zarzutami. Jak dowiedział się reporter RMF FM, śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuraturę Regionalną w Warszawie wykazało, że szefostwo tej firmy energetycznej naraziło ją na straty w kwocie blisko 100 milionów złotych.

Z ustaleń śledczych wynika, że były zarząd w sierpniu 2015 roku zawarł nieuzasadnioną ekonomicznie umowę przedwstępną na zakup farmy wiatrowej w udziałach jednej ze spółek. Wyceniono, że ta inwestycja będzie warta prawie 300 milionów złotych, gdy realna wartość wynosiła niecałe 200 milionów zł. Dodatkowo, jeszcze przed terminem kupna wartość farmy podniesiono o 15 milionów zł.

Wypadek w Szaflarach. Nowe zarzuty dla egzaminatora prawa jazdy

"Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu rozszerzyła zarzuty dla egzaminatora prawa jazdy o nieudzielenie pomocy kursantce, która podczas egzaminu zginęła na przejeździe kolejowym" - powiedział we wtorek szef nowotarskiej prokuratury Józef Palenik.

Pies żegna człowieka

Beżowy labrador, którego zdjęcie pokazujące jak czuwa przy trumnie Georga H.W. Busha, obiegło świat - przyleciał do Waszyngtonu.



W Waszyngtonie pożegna swojego pana. Zwierzę - zostało wytrenowane tak, żeby pomagać osobom chorym, głównie weteranom.

Tragedia w Lokomotivie Moskwa. Nie żyje młody piłkarz

Tragiczne wieści z Moskwy. Klub Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa poinforował o tym, że 18-letni piłkarz klubu Aleksiej Łomakin. Prawdopodobnie mężczyzna zmarzł wracając do domu po zakrapianej imprezie.



Weekend bez skoków: Zawody w Titisee-Neustadt odwołane

Z powodu wysokich temperatur i spodziewanych obfitych opadów deszczu Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zdecydowała o odwołaniu planowanych na najbliższy weekend zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titisee-Neustadt.

Według FIS, nie ma mowy o przeniesieniu konkursów do innego ośrodka. Nie wiadomo natomiast, czy kalendarz PŚ zostanie uzupełniony w następnych tygodniach.

Jak najbliższy weekend spędzą w tej sytuacji polscy skoczkowie? Co z zawodami w Engelbergu, zaplanowanymi tydzień później?

Mecz ostatniej szansy - i trzecia porażka. Polskie szczypiornistki odpadły z mistrzostw Europy

Polskie szczypiornistki żegnają się z mistrzostwami Europy. W swoim trzecim meczu turnieju biało-czerwone przegrały ze Szwedkami 22:23 - i była to ich trzecia porażka. Wcześniej uległy Serbkom i Dunkom - w obu przypadkach różnicą siedmiu trafień.

Mecz Polska - Szwecja w grupie A mistrzostw Europy piłkarek ręcznych. Na zdjęciu: Kinga Grzyb i Daniela Gustin / Marcin Bielecki / PAP

Kibice kontra Janusz Filipiak, czyli w Cracovii wojna

"Ludzie mają dosyć, chcemy zmiany prezesa" - mówi RMF FM Leszek Mazan, dziennikarz, publicysta i były działacz Cracovii, który wraz z 80 innymi osobami - w tym z aktywnymi obecnie działaczami - wystosował list otwarty do zarządu klubu.

Autorzy listu domagają się przede wszystkim zmiany na stanowisku prezesa, czyli ustąpienia Janusza Filipiaka. "Zarząd, który nie odnosi sukcesu przez wiele lat, zazwyczaj jest zmieniany. Więc prosimy: prezesie - właścicielu Comarchu - zmień prezesa Cracovii. To nagląca potrzeba!" - czytamy w liście, o którym Leszek Mazan mówi wprost: to krzyk rozpaczy.

Cytat Ilekroć zbliża się nowy sezon, modlimy się wspólnie za wygodne, dobre, bezpieczne, kochane, 14. miejsce w tabeli. Leszek Mazan

Prezes Janusz Filipiak zarzuty odpiera, a w oświadczeniu stwierdza m.in.: "Z listu nie wynika, nie jest jasne, czy - wraz z odejściem obecnego zarządu - Comarch ma zaprzestać finansowania Cracovii. Nie wiadomo, czy autorzy znajdą innego sponsora, czy też Comarch ma dawać pieniądze, a autorzy listu się nimi zajmą".

PiS, Ziobro i zakładam Kaczyński. (...) W mojej sprawie nie decyduje szeregowy śledczy

Nie chcę wracać do czasów aresztu. Chcę o tym zapomnieć i o tym nie mówić - powiedział Poranny gość RMF FM Stanisław Gawłowski. Tam bardziej wszystko się przeżywa. Człowiek jest na kilku metrach kwadratowych, 24 godziny na dobę. Chcę o tym zapomnieć, nawet jeżeli PiS nie chce na to pozwolić - dodaje były sekretarz generalny PO. Według niego, w jego sprawie nie decyduje szeregowy prokurator. PiS, Ziobro i zakładam Kaczyński - wymienia.



Stanisław Gawłowski: Nie chcę wracać do czasów aresztu. Chcę o tym zapomnieć Karolina Bereza /RMF FM

Pan marszałek przez 10 miesięcy nie był w stanie mi dostarczyć (dokumentów w mojej sprawie - przyp. red.) W końcu sam odebrałem dokumenty ze skrzynki poselskiej. Skutecznie pozbawiłem się immunitetu po raz drugi - tłumaczy gość Roberta Mazurka. Jak dodaje: PiS, Ziobro i Kaczyński - nie mam wątpliwości - że w mojej sprawie nie może decydować szeregowy prokurator ze Szczecina.



Seksistowski skandal na gali Złotej Piłki. "Zapytano piłkarkę, czy twerkuje"

Ada Hegerberg to pierwsza kobieta, która odebrała Złotą Piłkę dla najlepszej zawodniczki od France Football. O sukcesie Norweżki mówi się dziś niestety głównie w kontekście seksistowskiego pytania, jakie zadano jej na gali.



Zagadka rozwiązana: Wiadomo, co robił Ed Sheeran w Polsce

Już nie jest tajemnicą, jak Ed Sheeran spędził czas w Polsce. Szczegóły wakacji Brytyjczyka w naszym kraju wyjawił na Facebooku Zamek Rajsko.



Bilety na koncert i do kina! Święty Mikołaj u dzieciaków z Inowrocławia

Święty Mikołaj zawitał do dzieciaków z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu. W worku pełnym prezentów miał kilka niespodzianek - w tym bilety do kina i na... koncert Dawida Podsiadły!

To świąteczna odsłona całorocznego pakietu edukacyjno-rozrywkowego, jaki przygotowaliśmy dla podopiecznych inowrocławskiej placówki w ramach naszej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM.

