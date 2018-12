Już nie jest tajemnicą, jak Ed Sheeran spędził czas w Polsce. Szczegóły wakacji Brytyjczyka w naszym kraju wyjawił na Facebooku Zamek Rajsko.

Ed Sheeran / Pete Mariner / PAP/Photoshot

Wreszcie możemy odkryć przed wami tajemnicę, którą od kilku dni żyje cała Polska. Otóż tak to prawda - Ed Sheeran był na wakacjach w Polsce. Co więcej celem jego podróży był Zamek Rajsko - czytamy na Fanpage'u zamku.

Okazuje się, że Ed Sheeran spędził tam wraz z przyjaciółmi aż 6 dni. W tym czasie zwiedzał okolicę, spacerował po lesie, grał w gry planszowe i po prostu wypoczywał. Przygotowaliśmy dla niego różne atrakcje jak pokazy rycerskie czy koncert muzyki dawnej, w który zresztą się włączył - ujawniono.



Piosenkarz próbował także lokalnych przysmaków. Edowi bardzo smakowały dania serwowane przez naszego szefa kuchni, dzik pieczony na ogniu oraz polskie wina - czytamy.



Zamek Rajsko podkreśla też na Fanpage'u: Pomyślcie tylko: Ed Sheeran mógł za cel swojej wakacyjnej podróży wybrać dowolne miejsce na świecie - ciepłe morze, bezludne plaże, rozłożyste palmy, a wybrał... Zamek Rajsko. Jak nas przy swoim wyjedźcie zapewniał, był z tego pobytu baaaardzo zadowolony. Nie wiemy, czy jeszcze kiedyś do nas wróci, ale bardzo cieszymy się, że mogliśmy go poznać i osobiście przekonać się, że to bardzo miły chłopak. Ed we love you!

(m)