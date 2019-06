Wtorek upłynął pod znakiem obchodów upamiętniających 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca. W Gdańsku uczczono ją wspólnym odśpiewaniem polskiego hymnu, tortem i podpisaniem proklamacji Deklaracji Wolności i Solidarności. Jednym z głównych tematów dnia była rekonstrukcja rządu: prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje nowym ministrom. Gorąca informacja dotyczyła m.in. Teresy Czerwińskiej, która dostała ofertę przejścia do zarządu Narodowego Banku Polskiego. O czym jeszcze się mówiło? Oto nasze podsumowanie dnia!

21 tez samorządowców. W jesiennych wyborach wesprą Koalicję Europejską

W Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyła się debata 800 samorządowców z całego kraju, którzy omawiali 21 tez samorządowych. Na ich podstawie mają powstać projekty ustaw. Jak zadeklarowano, ruch wesprze w kampanii parlamentarnej Koalicję Europejską.



"Gdańska deklaracja wolności i solidarności" podpisana

Przed Europejskim Centrum Solidarności w samo południe 4 czerwca wybrzmiał uroczysty Mazurek Dąbrowskiego. Chwilę później uczestnicy gdańskich obchodów upamiętniających 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów podpisali i proklamowali "Gdańską deklarację wolności i solidarności".



Tusk: Polacy to dumny naród, nawet jeżeli nie zawsze ma szczęście do władzy

Polska to jest wciąż najpiękniejsze miejsce na ziemi, a Polacy to wielki i dumny europejski naród, nawet jeśli nie zawsze mamy szczęście do władzy - powiedział we wtorek w Gdańsku przewodniczący Rady Europejskiej, b. premier Donald Tusk.



Gdyby tak '89 przydarzył się dopiero w 2019?



Jak wyglądałby alternatywny rozwój wydarzeń, gdyby historia opóźniła się o 30 lat i do częściowo wolnych wyborów doszłoby w Polsce nie w 1989, ale dopiero dziś? To oczywiście czcze gdybanie, ale uczenie można je nazwać political fiction - i spróbować...





Piontkowski, Witek i Banaś nowymi ministrami. Rekonstrukcja rządu stała się faktem

Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje nowym ministrom. Zmiany - spowodowane głównie przez wybory do Parlamentu Europejskiego - są m.in. na stanowiskach szefa MSWiA oraz ministra edukacji. Ze swojego stanowiska ustąpiła także szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska.

Nowym wicepremierem został Jacek Sasin, Elżbieta Witek - szefem MSWiA, Marian Banaś - ministrem finansów, Bożena Borys-Szopa ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, a Dariusz Piontkowski - szefem MEN.

Teresa Czerwińska dostała ofertę przejścia do zarządu NBP

Teresa Czerwińska dostała ofertę przejścia do zarządu Narodowego Banku Polskiego - potwierdzili reporterzy RMF FM. W zarządzie NBP są obecnie dwa wolne miejsca - i właśnie jedno z nich ma przypaść odwołanej dzisiaj minister finansów.

W Prawie i Sprawiedliwości nasi dziennikarze usłyszeli m.in., że oferta ta ma skłonić byłą minister, by po odejściu z rządu nie krytykowała gabinetu Mateusza Morawieckiego, z którego odeszła m.in. z powodu swojego sprzeciwu wobec zbyt swobodnego składania wyborcom kosztownych obietnic.

Wypadek autokaru z dziećmi w Siedliskach. Pojazd wpadł do rowu

Autokar z dziećmi miał wpadek w Siedliskach koło Tuchowa w Małopolsce. Pojazd omijał auto i wjechał do rowu.



Plaster na uszkodzone serce

Dobre wiadomości dla pacjentów po zawałach serca. Rosną szanse pełnego wyzdrowienia. Już wkrótce rozpoczną się testy kliniczne hodowanych w laboratorium "plastrów" na serce, które mogą wspomagać rekonwalescencję.