Autokar z dziećmi miał wpadek w Siedliskach koło Tuchowa w Małopolsce. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Wycieczka jechała z Krynicy do Rzeszowa. W autokarze było 48 dzieci w wieku około 10 lat i trzy osoby dorosłe - poza kierowcą jechało dwóch opiekunów.



Szóstka dzieci została przewieziona do szpitala. Nie mają jednak obrażeń. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że autobus - by uniknąć zderzenia z wyprzedzającym inny pojazd samochodem - gwałtownie zjechał z drogi wjeżdżając na nierówne pobocze.

Na drodze wojewódzkiej numer 977 w Siedliskach wprowadzono ruch wahadłowy.