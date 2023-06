Rząd przedłuża zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca 2023 roku. Poinformował o tym za pomocą mediów społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z obecnymi przepisami, zerowa stawka VAT na żywność miała obowiązywać do 30 czerwca. Zostanie ona jednak przedłużona do końca roku, o czym poinformował premier Mateusz Morawiecki.

"Obniżamy podatki wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, by polskie rodziny płaciły jak najmniej. Nikogo nie zostawiamy samemu sobie" - czytamy we wpisie szefa Rady Ministrów.

Jak zaznaczył premier, "paliwa, energia, żywność - wszystkie te kluczowe kategorie produktów zostały objęte naszymi tarczami, które chronią Polaków przed wzrostami cen".

