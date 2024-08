Włosi przejmują polskie Sonko, jednego z czołowych producentów przekąsek i wielu innych produktów spożywczych. Marka została odkupiona przez grupę Euricom, która należy do rodziny Sempio z Lombardii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Portal Milano Finanza poinformował, że włoska firma rodzinna kierowana przez Bruno Sempio odkupiła Sonko od koncernu Oshee Polska z zamiarem zainwestowania środków w linie produkcyjne i zwiększenia oferty przekąsek na rynku.

Jak zaznaczono, dzięki tej transakcji Euricom stanie się jednym z najważniejszych graczy w segmencie produkcji zdrowych przekąsek w Unii Europejskiej.

Włoska firma dąży do podniesienia swoich obrotów do 1 mld euro rocznie. W 2022 roku wynosiły one 817 milionów euro.

Sonko - co to za firma?

Na stronie Sonko czytamy, że jest to "polska marka z doświadczeniem i tradycją sięgająca 1989 roku".

Jej celem jest "dostarczanie zdrowej żywności i promowanie dobrych nawyków żywieniowych".

W opisie podkreślono, że dzięki jakości marka zyskała ogromne zaufanie i stanęła na podium w kategoriach: ryż, wafle ryżowe i pieczywo chrupkie.

Owocem pracy "ludzi z pasją, zaangażowaniem i szacunkiem do natury" są - jak podkreślono - produkty odpowiadające potrzebom wielu konsumentów - wegańskie, bezglutenowe, bez konserwantów i barwników.