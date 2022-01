​Trudno wyobrazić sobie bez niego życie. Dzięki niemu możemy zobaczyć naszą rodzinę, która żyje na drugim końcu świata, przesyłać pieniądze bliskim, edukować się i pracować siedząc wygodnie w piżamie w domu. Dzięki niemu wiecie, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, dlaczego drożeje gaz i do kiedy rozliczyć się z fiskusem, a dostęp do niego pozwala wam czytać ten artykuł. Mowa o internecie, którego sukces na początku nowego tysiąclecia pośrednio doprowadził do tego, że wiele osób straciło swoje oszczędności.

