Najpierw była kolej konna do transportu towarów, a kilka lat później taka, która przewoziła ludzi. Początki XIX wieku to w Wielkiej Brytanii czas, w którym to właśnie kolej rozwijała się bardzo intensywnie. W czasach rewolucji przemysłowej mieliśmy do czynienia z kolejnym ciekawym przykładem tzw. bańki spekulacyjnej. Kiedy ten środek transportu się rozwijał, wiele osób myślało, że może na tym nieźle zarobić. Wybuchła gorączka kolejowa. Jak to się skończyło?

