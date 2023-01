Polacy pesymistycznie o inflacji

Według Polaków ceny towarów i usług w ciągu ostatniego roku wzrosły średnio o 43 proc. - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Prawie 47 proc. Polaków jest zdania, że inflacja w 2023 r. będzie wyższa niż w ubiegłym roku.

United Surveys zapytało Polaków, o ile ich zdaniem średnio wzrosły ceny towarów i usług w ciągu ostatniego roku. Średnia ze wszystkich podanych odpowiedzi wyniosła 43 proc.

To wzrost w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku. Wówczas średnia ze wszystkich odpowiedzi udzielonych na to samo pytanie wyniosła 39 proc. Z kolei w styczniu 2022 r. ten wynik sięgnął 27,3 proc.

Wzrosty cen najbardziej odczuły osoby w wieku 50-59 lat (według nich ceny wzrosły średnio o 55 proc.), a także w wieku 18-29 lat (54 proc.).

Jeśli chodzi o aktualne preferencje wyborcze, wzrosty cen najbardziej odczuły osoby niezdecydowane. Według nich ceny wzrosły średnio o 49 proc. Według zwolenników opozycji ceny wzrosły średnio o 40 proc., a osoby, które głosowałyby dziś na obóz rządzący są zdania, że ten wzrost wynosi 33 proc.

Jak będzie kształtowała się inflacja w tym roku?

United Surveys zapytało Polaków także o to, jak będzie kształtowała się inflacja w 2023 r. Aż 46,9 proc. ankietowanych jest zdania, że będzie ona wyższa niż w ubiegłym roku. 20 proc. głosujących uważa, że inflacja w 2023 r. będzie niższa, a 26,9 proc. uczestników badania twierdzi, że będzie ona na tym samym poziomie co w zeszłym roku.

6,2 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

/ Grafika RMF FM

Badanie przeprowadzono w dniach 5-7 stycznia 2023 roku na grupie 1000 osób metodą Mix-mode CATI & CAWI methodology - ratio 50/50.

Inflacja na koniec roku na poziomie jednocyfrowym?

Na początku roku możliwy jest niewielki wzrost inflacji, ale do 20 proc. nie dojdziemy - mówił wczoraj w Popołudniowej rozmowie w RMF FM członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Ireneusz Dąbrowski dopytywany o opinię na temat możliwego jeszcze wzrostu cen.

Według członka RPP na ogólny poziom inflacji w Polsce wciąż wpływa ma wzrost cen energii, ale już nie w takim stopniu jak w poprzednim roku.

Jeżeli spojrzymy na gospodarkę jako na całość, to widzimy, że problemem jest podwyższona inflacja bazowa, czyli efekt drugiej rundy, efekt filtrowania cen. Problemem jest, jak inflację bazową sprowadzić do niższego poziomu - zaznaczył prof. Dąbrowski.

Zdaniem prof. Dąbrowskiego na koniec roku możemy jednak spodziewać się zejścia inflacji w Polsce do poziomu jednocyfrowego.