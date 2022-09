Według Polaków ceny towarów i usług w ciągu ostatniego roku wzrosły średnio o 39 proc. - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Tymczasem według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu inflacja wyniosła 16,1 procent. Oznacza to, że Polacy uważają, że odczuwalna inflacja jest ponad dwa razy wyższa niż oficjalna.

Inflacja od pewnego czasu jest jednym z największych problemów, z jakimi się borykamy. Według Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe o 16,1 proc. niż przed rokiem.

United Surveys zapytało Polaków, o ile ich zdaniem średnio wzrosły ceny towarów i usług w ciągu ostatniego roku. Średnia ze wszystkich podanych odpowiedzi wyniosła 39 proc. To ponad dwukrotnie więcej niż wynika z danych GUS-u.

To zdecydowany wzrost w porównaniu do stycznia. Wówczas średnia ze wszystkich podanych odpowiedzi, na to samo pytanie, wyniosła 27,3 proc.

Wzrosty cen najbardziej odczuły osoby w wieku 30-39 lat (według nich ceny wzrosły średnio o 52 proc.), a także w wieku 40-49 lat (44 proc.).

Jeśli chodzi o zwolenników opozycji oraz osoby niezdecydowane - według nich ceny wzrosły o 40 proc. Osoby, które głosowały by dziś na obóz rządzący są zdania, że ten wzrost wynosi 29 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 27-28 sierpnia metodą CAWI (Computer Aided Web Interview - ankieta w formie elektronicznej) na 1000 badanych.

PIE przewiduje: Inflacja będzie spadać, ale w 2023 znowu wzrośnie

Polski Instytut Ekonomiczny przewiduje, że czwarty kwartał przyniesie niewielkie spadki inflacji - w grudniu wzrost cen wyniesie ok. 14,5 procent. "To efekt tańszych cen paliw. Przedsiębiorstwa dalej podwyższać będą ceny w związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej. Mocno zdrożeją również rachunki za ogrzewanie" - piszą ekonomiści.

Według ich przewidywań, w I kwartale 2023 roku inflacja powróci do rekordowych poziomów, co będzie spowodowane cenami energii elektrycznej i gazu. "Inflacja bazowa dalej pozostanie wysoka z uwagi na rosnące koszty firm. Dopiero w czerwcu inflacja spadnie poniżej 10 procent, a w całym 2023 r. wyniesie około 9,5 procent" - czytamy w analizie PIE.

Spodziewany skok inflacji

Skoku inflacji można spodziewać się też na początku 2023 roku, kiedy podrożeje cena energii. Wygaszona może też zostać tarcza antyinflacyjna.

Słabną za to oczekiwania inflacyjne. Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych podało, że Wskaźnik Przyszłej Inflacji, prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w sierpniu - po raz pierwszy od dwóch lat - nieznacznie obniżył się. Jak podkreślają, spada odsetek tych, którzy spodziewają się szybszego niż dotychczas wzrostu cen na rzecz tych, którzy uważają, że będą one rosły wolniej.