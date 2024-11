Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny nie zmieniła stóp procentowych; stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75 proc.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

RPP w środę zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie - poinformował bank centralny w komunikacie.

Narodowy Bank Polski w środowym komunikacie podał, że główna stopa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 5,75 proc.

Stopa depozytowa wynosi 5,25 proc., stopa lombardowa - 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli została utrzymana na poziomie 5,8 proc., a stopa dyskontowa weksli wynosi nadal 5,85 proc.

Ostatni raz RPP zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych w październiku 2023 r. Wówczas stopy procentowe zostały obniżone o 0,25 pkt. proc.

/ Mateusz Krymski / PAP

Kiedy obniżka stóp w Polsce?

W Polsce obniżki stóp procentowych zobaczymy później niż w innych krajach Europy - wskazał Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując decyzję RPP. Pierwsze obniżki będą dopiero w II kwartale 2025 r., wraz ze spadkiem inflacji - dodał.

Obniżki w Polsce zobaczymy, gdy inflacja znacznie wracać do celu inflacyjnego - prognozuje Druchyn. Dodał, że bieżący konsensus zakłada pierwsze obniżki dopiero w II kwartale 2025 roku. Odbędzie się to razem ze spadkiem inflacji, ekonomiści prognozują, że w tym samym czasie CPI zacznie powoli wracać do celu inflacyjnego - podkreślił ekonomista.

Druchyn zauważył, że poziom stóp procentowych w Polsce jest porównywalny do innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje regionu nie dokonały obniżek w październiku - na Węgrzech i w Rumunii stopy wynoszą obecnie 6,5 proc., w Czechach 4,25 proc. - dodał.

Zwrócił uwagę, że słabe wyniki gospodarcze we wspólnocie zmuszają Europejski Bank Centralny do dalszych obniżek, aby zapewnić poprawę aktywności w strefie euro. Przypomniał, że w październiku EBC podjął decyzje o obniżce o 25 punktów bazowych. Jutro Rezerwa Federalna USA najprawdopodobniej podejmie analogiczną decyzję - ocenił. Dodał, że wśród krajów europejskich jedynie Norwegia nie obniżyła stóp procentowych natomiast "ekonomiści przewidują tam pierwsze cięcia w grudniu bieżącego roku".

Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.