Zarówno rekuperacja, jak i klimatyzacja stają się standardem w nowoczesnym budownictwie. Oferują mieszkańcom nie tylko komfort termiczny, ale również lepszą jakość powietrza we wnętrzach przez cały rok. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że połączenie obu tych systemów jest w ogóle możliwe. W artykule omawiamy, jak współdziałanie rekuperacji i klimatyzacji wpływa na codzienny komfort oraz jakie korzyści można uzyskać, inwestując w tę technologię.

/ Materiały prasowe

Rekuperacja - wprowadzenie

Systemy rekuperacji mają za zadanie wentylować mechaniczne powietrze w budynku w sposób kontrolowany, niezależny od pogody. Jednocześnie za pomocą wymienników odzyskują ciepło z usuwanego powietrza i przekazują je do powietrza wprowadzanego do pomieszczeń. Z tego względu rekuperacja montowana jest w nowoczesnych budynkach o dużej szczelności, gdzie naturalny przepływ powietrza często nie występuje.

System ten idealnie sprawdza się w chłodnych miesiącach, od jesieni do wiosny. Wówczas znacznie redukuje straty ciepła, zapobiega wychładzaniu pokoi oraz pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości powietrza dzięki specjalnym filtrom. Jednak latem, kiedy na zewnątrz jest ciepło, nie pomoże w ochłodzeniu wnętrz. Do tego właśnie potrzebna jest klimatyzacja.



Rekuperator z klimatyzacją - dobre połączenie

Połączenie systemu rekuperacji z klimatyzacją to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ systemy te dopełniają się w perspektywie całego roku. Dzięki nim, niezależnie od tego, jaki jest miesiąc i pogoda za oknem, możesz cieszyć się czystym powietrzem i zachować komfort termiczny w pomieszczeniach. Dodatkowo, w okresach przejściowych mechaniczna wentylacja odciąża klimatyzację i jednocześnie pozwala zmniejszyć nakłady na ogrzewanie wnętrz w tym czasie. Jest to możliwe dzięki temu, że ogranicza straty ciepła w trakcie wymiany powietrza.

Połączenie to nie zawsze jednak będzie tak samo opłacalne, ponieważ wymaga wysokiej szczelności budynku. Im jest ona wyższa, tym większa będzie sprawność całego systemu. Z tego też względu opłacalność maleje znacząco dla starych nieruchomości opartych przede wszystkim na wentylacji grawitacyjnej. Kolejnymi aspektami zmniejszającymi sprawność będą: brak izolacji termicznej, nieszczelne okna i drzwi czy małe zapotrzebowanie na chłodzenie i ciepło. Małe, kompaktowe budynki z dobrą izolacją oraz wentylacją grawitacyjną mają niewielkie zapotrzebowanie na ciepło i w nich przeważnie nie montuje się tak zaawansowanych systemów.

/ Materiały prasowe

Koszt klimatyzacji i rekuperacji

Chociaż rekuperator z klimatyzacją to bardzo dobre połączenie, przed inwestycją należy skonsultować się ze specjalistą zajmującym się tym tematem. Na podstawie stanu budynku oraz zapotrzebowania określi on, czy inwestycja w oba systemy jest opłacalna, czy może lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie jednego z nich, np. rekuperacji.

To, ile wyniesie finalny koszt inwestycji, waha się od ponad 10 tysięcy złotych do ponad 30 tysięcy złotych i zależy od wielu czynników. Wśród nich duże znacznie ma moc urządzeń, ilości części składowych czy zakres prac przy montażu. Należy jednak pamiętać, że gdy system został odpowiednio dobrany i poprawnie zamontowany oraz będzie działał sprawnie, to oszczędności na ogrzewaniu w skali roku mogą wynieść nawet 30%. Dzięki temu koszt takiej inwestycji może zwrócić się w terminie od trzech do pięciu lat.

Podsumowując, współdziałanie rekuperatora i klimatyzatora niesie ze sobą szereg korzyści takich jak większy komfort cieplny, lepsza jakość powietrza oraz wzrost efektywności energetycznej budynku. Jednak taka inwestycja nie zawsze będzie opłacalna. Połączenie tych systemów jest złożone i zależne od wielu czynników, dlatego warto zgłębić temat oraz skonsultować się ze specjalistą. Jeśli zainteresował Cię ten temat, dowiedz się więcej o rekuperacji z klimatyzacją na lepiej.tauron.pl