Będzie przyspieszenie sejmowych prac nad prezydenckim projektem ustawy o pomocy frankowiczom. Tak zapowiedział szef zajmującej się tym sejmowej podkomisji, poseł Tadeusz Cymański.

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą / Łukasz Gagulski / PAP

Dziś odbyło się jego spotkanie z prezydenckim ministrem Pawłem Muchą i szefem rządowego komitetu stałego Jackiem Sasinem.

Ustalili, że wyjmują prezydencki projekt z zamrażarki i zaczną nad nim pracować. Jeszcze w tym miesiącu ma się zebrać sejmowa podkomisja Tadeusza Cymańskiego, całość zatwierdzić i skierować do pracy w komisji, a potem na salę plenarną - mówi poseł.

Projekt zakłada to, na czym wielu kredytobiorcom zależy najbardziej, czyli na przykład możliwość przewalutowania kredytu frankowego na złotowy. Zapłacą za to banki.

Choć obietnice wyborcze były inne, to PiS dotąd bardzo opornie zajmował się tym projektem. Rodził on zbyt duży koszt dla banków. Niektórzy ostrzegali, że to może nawet zachwiać tymi najsłabszymi.