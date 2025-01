Milionom Polaków grozi emerytalne ubóstwo - alarmuje Wirtualna Polska, powołując się na raport powstały na zlecenie ZUS. Dokument do tej pory nie został opublikowany. Wynika z niego, że ludzie prowadzący dziesięcioleciami biznesy nie uzbierają nawet na emeryturę minimalną.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dotąd nieopublikowany raport ZUS wskazuje, że "większość samozatrudnionych w Polsce płaci minimalne składki, co prowadzi do groźby emerytalnego ubóstwa dla milionów Polaków, zwłaszcza kobiet".

"Państwo będzie musiało dopłacać do minimalnych świadczeń emerytalnych wielu z nich" - napisano w tekście WP.



"Dokument obala mit nadmiernego obciążenia samozatrudnionych składkami i pokazuje, że obecny system sprzyja patologiom rynku pracy, takim jak fikcyjne samozatrudnienie" - dodano w artykule.



Portal zaznaczył też, że raport ten, który ujawnia dysfunkcjonalność systemu ubezpieczeń społecznych dla samozatrudnionych, został ukończony w czerwcu 2024 r., ale do tej pory nie został opublikowany. ZUS zamówił go w Polskiej Sieci Ekonomii w październiku 2023 roku. Chodziło o przygotowanie raportu na temat analizy konsekwencji dobrowolnego oskładkowania osób prowadzących działalność gospodarczą.



System emerytalny w Polsce to tykająca bomba dla samozatrudnionych, których istotna część po przejściu na emeryturę popadnie w ubóstwo- skomentował dla WP Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii.