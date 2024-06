Powyżej 30°C - takie właśnie wartości mają pojawić się na termometrach w przyszłym tygodniu według zapowiedzi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 28°C na zachodzie kraju będzie już w niedzielę, 16 czerwca, natomiast prawdziwa kulminacja gorąca nastąpi w połowie przyszłego tygodnia.

Fani umiarkowanej temperatury niedługo będą cieszyć się spadkiem temperatury. Już pod koniec tego tygodnia w zachodniej Polsce mamy poczuć powiew ciepła. Od poniedziałku, 17 czerwca naprawdę gorąco ma być już w całym kraju.

Temperatura maksymalna powyżej 30°C ma pojawić się w południowo-zachodniej i centralnej Polsce we wtorek, 18 czerwca. Jedynie nad samym morzem wartości na termometrach wyniosą od 24°C do 26°C.

Według modelu meteorologicznego ECMWF w środę, 19 czerwca na północy będzie już ok. 28°C, w centrum ok. 31°C, a w województwach Dolnośląskim i Śląskim nawet 32°C.

Z kolei w czwartek, 20 czerwca, od 21°C do 23°C zobaczymy na termometrach na zachodzie, za to we wschodniej Polsce - aż 33°C.

W piątek, 21 czerwca temperatury w całym kraju mają już być umiarkowane - od 17°C nad morzem do 24°C na Podkarpaciu.