Od 1 stycznia 2024 ze stacji benzynowych w Polsce zniknie benzyna Pb95 z symbolem E5. Zastąpi ją paliwo o oznaczeniu E10. Kierowcy obawiają się zmiany, bo wiele samochodów nie jest przystosowanych do nowej benzyny.

Ministerstwo Klimatu przestrzega, że nie wszyscy kierowcy będą mogli zatankować nowe paliwo o oznaczeniu E10. Właściciele starszych pojazdów, głównie wyprodukowanych przed 2010 rokiem, będą musieli przerzucić się na droższą benzynę Pb98.

Czym różni się E5 od E10?

Klasyczna Pb95 zniknie ze stacji głównie ze względu na ekologię. Benzyna, która obecnie dostępna jest na stacjach to bezołowiowe 95-oktanowe paliwo z oznaczeniem E5. Oznacza ono, że do produkcji paliwa użyto 5 procent biokomponentów (bioetanolu). Nowe paliwo ma oznaczenie E10, czyli zawartość bioetanolu to aż 10 procent. Oznacza to niestety również, że więcej jest samochodów niekompatybilnych z nową benzyną.