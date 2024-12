"Europa szykuje się na dużą nieprzewidywalność" – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Agnieszka Bryc, politolog i ekspert od spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Słowa te padły w kontekście m.in. szczytu UE, spotkań europejskich liderów z szefem NATO i rozważań na temat zbliżającego się rozejmu pomiędzy Ukrainą i Rosją. Dr Bryc przyznała, że "Donald Trump wprowadza do polityki bezpieczeństwa aspekty handlowe", co jest "super niebezpieczne".

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM przyznała, że kraje europejskie faktycznie szykują się do tego, że może dojść do rozmów pomiędzy Ukrainą i Rosją.

Agnieszka Bryc wskazała, że będzie duża presja, żeby zwaśnione strony usiadły do stołu, ale ona sama nie jest gotowa założyć się, że przyniesie to jakieś rozwiązanie.

Ekspert od spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wyjaśniała, że Putin chciałby oprzeć rozmowy na tzw. porozumieniach stambulskich, które zakładają m.in. odsunięcie członkostwa Ukrainy w NATO o kilkanaście lat czy zredukowanie jej armii do 85 tys. żołnierzy. Dr Bryc powiedziała, że są do żądania "nie do spełnienia".

W słowach Donalda Trumpa o tym, że Ukraina nie ma szans na odzyskanie terytoriów okupowanych przez Rosję, jego rozważaniach o znoszeniu sankcji, dr Bryc upatruje paliwa dla kontynuowania konfliktu przez Rosję.

Powodu nie ma - przyznała rozmówczyni Marka Tejchmana, pytana, dlaczego Putin miałby zamrozić konflikt.

Możliwość zatrzymania agresji politolog widzi w jeszcze mocniejszym uderzeniu w rosyjską gospodarkę i dostarczeniu Ukraińcom technologii, która pozwoli przejąć inicjatywę na froncie.

