To będzie intensywny tydzień sejmowych obrad. Od środy do piątku posłowie będą poruszali ważne gospodarcze kwestie. To przede wszystkim nadchodząca od nowego roku rewolucja podatkowa - Polski Ład i zapowiedziane przez rząd rekompensaty dla przedsiębiorstw, które działają na terenie objętym stanem wyjątkowym. Być może dowiemy się, czy nasz szef będzie mógł sprawdzić, czy jesteśmy zaszczepieni przeciw Covid-19 i co dalej z bonem turystycznym.

Posiedzenie sejmowe dot. stanu wyjątkowego / Albert Zawada / PAP

"Jestem przekonany, że rządowy projekt ustawy o rekompensacie dla firm z obszaru objętego stanem wyjątkowym będzie procedowany na najbliższych obradach Sejmu".

To słowa wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera, które padły podczas piątkowej konferencji prasowej.

65 proc. średniego przychodu

Z powodu narastającego kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią, 2 września rząd wprowadził stan wyjątkowy na części woj. lubelskiego i woj. podlaskiego.



Oznacza to szereg ograniczeń, które doprowadzą do wielu strat firm działających na tym terenie.



Rząd zapowiedział pomoc dla przedsiębiorców w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. Kto może skorzystać? Piszemy o tym tutaj .



Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker zapowiedział, że projekt tej ustawy trafi pod najbliższe obrady Sejmu. Te zaplanowane są na środę, czwartek i piątek.





Co z tym niedzielnym handlem?

W trakcie tych samych sejmowych obrad podniesiona zostanie kwestia niedzielnego handlu.



Coraz więcej sklepów otwiera się w niedzielę i święta, bo funkcjonują jako placówki pocztowe. W ten sposób omijają rządową regulację. Wystarczy, że ta pocztowa działalność jest znikoma, a sklep-poczta może bez problemu działać właśnie w niedzielę.



Prawo i Sprawiedliwość w lipcu zaprezentowało więc projekt nowelizacji ustawy, która ma uszczelnić przepisy. Chodzi o modyfikację 5 z 32 obowiązujących wyjątków od zakazu handlu.



PiS chce, żeby został dopisany wymóg o tzw. przeważającej działalności. A więc, jeśli jest to placówka pocztowa, to będzie musiała wykazać, że ponad 50 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzednim faktycznie pochodzi właśnie z takiej działalności.



Posłowie zbiorą się w tej sprawie 14 września wieczorem. To oznacza, że w izbie niższej projekt może być szybko procedowany, bo dzień później rozpoczynają się obrady Sejmu.



Polski Ład

15 września, a więc w środę Polski Ład trafi pod obrady Sejmu. Co przewiduje ta podatkowa rewolucja?



Kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tys. złotych, wyższy próg podatkowy (120 tys. zł zamiast 85 tys. zł) czy mieszkanie bez wkładu własnego. To tylko niektóre z założeń tego programu.



Rząd planuje też zmiany dla przedsiębiorców, a chodzi o składkę zdrowotną. W porównaniu z poprzednimi planami - złagodził planowaną podwyżkę dla firm rozliczających się liniowo. Nie będzie podwyżki składki zdrowotnej do 9 procent. Ma to być 4,9 procent.



Mniejsza ma być również składka zdrowotna przy opodatkowaniu ryczałtem.



Jeśli chodzi o osoby korzystające ze skali podatkowej - dla nich zmian po konsultacjach w tym zakresie nie ma, czyli pozostaje planowane 9 proc. od dochodu bez możliwości odliczenia jej od podatku.



Co ważne - osoby zarabiające na etacie do 7 tys. złotych na rękę, nie odczują zmian, jakie przewiduje Polski Ład.



Kto zyska, a kto straci? Premier ogłasza "historyczną obniżkę podatków"

Przyszły tydzień powinien też dać odpowiedź na pytanie, czy nasz szef będzie mógł sprawdzić, czy jesteśmy zaszczepieni przeciw Covid-19.



Być może dowiemy się też, co dalej z bonem turystycznym. Według ostatnich zapowiedzi - ma on zostać przedłużony o pół roku (obecnie obowiązuje do końca marca 2022).



To może oznaczać, że w przyszłe wakacje rodzice również skorzystają z dodatkowych pieniędzy.