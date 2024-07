Źródła agencji Reuter donoszą, że główni rosyjscy producenci ropy naftowej Rosnieft i Łukoil znacznie ograniczą w lipcu eksport surowca z portu w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym.

Rafineria Łukoil / NIKOLAY DOYCHINOV / AFP / East News

Łączne dostawy ropy naftowej z rafinerii Łukoilu i Rosnieftu spadną w Noworosyjsku o około 220 tys. baryłek dziennie, w porównaniu z poprzednim miesiącem - informuje Reuter bazując na własnych obliczeniach.

Eksport ropy naftowej Rosnieftu z Noworosyjska ma spaść do 0,62 mln ton metrycznych w lipcu z 1,06 mln ton w czerwcu, a rafineria Rosnieftu w Tuapse ma wznowić wydobycie ropy w tym miesiącu. Eksport Łukoilu z portu spadnie do 0,19 mln ton w lipcu z 0,58 mln ton w poprzednim miesiącu, podały źródła agencji.

Łukoil ponownie uruchomił sprzęt do rafinowania ropy. Chodzi o instalację CDU-6 w rafinerii NORSI (czwartej co do wielkości w Rosji) w rejonie Niżnego Nowogrodu.

Całkowite zużycie ropy w Noworosyjsku w lipcu wyniosło 1,8 miliona ton, co stanowi spadek w porównaniu z 2,9 miliona ton w czerwcu. Prognozuje się również, że całkowity eksport ropy naftowej i tranzyt surowca do zachodnich portów spadnie w lipcu w porównaniu z czerwcem ze względu na zobowiązanie Moskwy do przestrzegania ograniczeń produkcji OPEC+.

W zeszłym tygodniu rosyjski rząd podjął decyzję o kontynuowaniu nieograniczonego eksportu benzyny w lipcu, przedłużając częściowy zakaz sprzedaży paliw za granicę. Rosyjskie zakłady naftowe produkują wystarczająco dużo produktów naftowych, aby zaspokoić szczytowe zapotrzebowanie sezonowe.

Reuter informuje, że Rosnieft i Łukoil nie odpowiedziały na prośbę agencji o komentarz.

Rafinerię NORSI ukraińskie drony zaatakowały w marcu tego roku. W rafinerię w Tuapse uderzono ostatni raz w maju 2024.