Minister finansów będzie przedstawicielem państwa polskiego w międzynarodowych instytucjach finansowych, w tym w tzw. Banku Światowym - zapowiedział premier Donald Tusk, informując jednocześnie o odwołaniu Jacka Kurskiego z Waszyngtonu.

Jacek Kurski na zdjęciu z kwietnia 2022 roku / Pawel Wodzynski / East News

Jacek Kurski nie będzie już przedstawicielem Polski w Banku Światowym. Został odwołany z Waszyngtonu. Nie będzie już reprezentował Rzeczypospolitej w instytucjach finansowych - oświadczył premier Donald Tusk.

Po posiedzeniu rządu poinformował on, że podjęto "uchwałę Rady Ministrów, na mocy której Minister Finansów, a więc minister właściwy dla finansów publicznych, będzie przedstawicielem państwa polskiego w instytucjach międzynarodowych finansowych, w tym w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, w tzw. Banku Światowym".

Zgodnie z zapowiedzią Donalda Tuska wkrótce zostanie ogłoszony nowy kandydat na to stanowisko.

Odwołanie Kurskiego premier zapowiedział już o poranku.

"No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie przedstawiciela Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego Jacka Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia" - napisał szef rządu na platformie X.