Inflacja osiągnęła w lipcu w Turcji poziom 79,6 proc. rok do roku, wzrost cen towarów i usług był jednak wolniejszy, niż wskazywały wcześniejsze prognozy - poinformował w środę turecki instytut statystyczny TurkStat.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lipcu o 79,6 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. Wcześniejsze prognozy ekonomistów przewidywały wzrost o ponad 80 proc.



Turecki rząd przewiduje spadek poziomu inflacji w związku z nowymi programami pobudzającymi wzrost produkcji i eksportu - poinformował dziennik Daily Sabah.



Wzrost cen można w dużej mierze tłumaczyć załamaniem tureckiej liry, która w ciągu roku straciła do dolara prawie połowę swojej wartości - wskazuje agencja AFP.



Jak przypomina, część ekonomistów oskarża państwowy instytut statystyczny o drastyczne niedoszacowanie wzrostu inflacji. Grupa ENAG, niezależny turecki ośrodek zajmujący się badaniem inflacji, przekazał, że inflacja w lipcu wyniosła w rzeczywistości 176,4 proc. rok do roku, w porównaniu do 175,5 proc. w czerwcu.