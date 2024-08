Obowiązkowe polisy OC w ciągu roku zdrożały w całym kraju. Średnio o niemal 30 proc. Tak wynika z najnowszego Raportu Ubezpieczeniowego RMF FM i Rankomat.pl.

To nie są dobre wiadomości dla właścicieli aut. Zdecydowanie więcej musimy zapłacić za ubezpieczenie samochodu. Polisy OC w lipcu tego roku wzrosły średnio o 29,5 proc. w stosunku do tego okresu w poprzednim roku.



Najmniejszą zmianę odnotowano w województwie podkarpackim. Tu średnia opłata za obowiązkowe ubezpieczenie OC zdrożało w ciągu 12 miesięcy z 453 zł do 557 zł. Na drugim biegunie jest województwo dolnośląskie (wzrost o 32 proc.) - z 556 zł do 733 zł.



Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl przypomina, że od 2017 r. ceny polisy OC regularnie spadały. Ten trend zmienił się na początku 2023 r. Choć co miesiąc średnia składka OC rosła o 1,6 proc., to lipiec 2024 r. przyniósł podwyżkę na poziomie 6,5 proc. Dynamiczny wzrost widzimy również w perspektywie rocznej i kwartalnej - zauważa ekspert.

W ciągu roku we wszystkich dużych miastach wojewódzkich OC podrożało. Od 21,3 proc. w Warszawie do ponad 45 proc. w Białymstoku. W większości miast opłata za obowiązkowe ubezpieczenie auta w ciągu roku wzrosła o ok. 200 zł.

Średni koszt likwidacji szkody wynosi już niemal 10 tys. zł. W ciągu roku wzrósł o prawie 13 proc. Rosną także koszty obsługi ubezpieczeń, a branża ubezpieczeniowa na koniec ubiegłego roku odnotowała stratę techniczną na poziomie prawie 100 mln zł w segmencie OC. A to wszystko przyczyniło się do wzrostu średniej opłaty za ubezpieczenie auta w lipcu 2024 r.