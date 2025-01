Koalicja rządowa podzielona ws. dopłat do kredytów

Program "Mieszkanie dla Młodych" funkcjonował w latach 2014-2018. Dofinansowanie przysługiwało na zakup na rynku pierwotnym lub wtórnym lokalu o powierzchni do 75 m kw. (lub 85 m kw. w przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci) lub domu jednorodzinnego o powierzchni do 100 m kw. (lub 110 m kw. w przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci.

Cena zakupu metra kwadratowego nie mogła przekraczać określonych limitów.

Zapowiadany w czasie kampanii wyborczej tzw. kredyt 0 proc., czyli program dopłat do rat kredytów, podzielił koalicję rządową. Sprzeciw zgłaszała Lewica i Polska 2050 - w tym Pełczyńska-Nałęcz.

Pod koniec września MRiT przekazało, że środki z "kredytu na Start" przewidziane na 2024 rok zostały przesunięte dla powodzian, na budownictwo mieszkaniowe. W grudniu minister Paszyk poinformował, że program "na Start" zwany też kredytem 0 proc. nie będzie realizowany.